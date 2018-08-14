Погибли на производстве 21 мужчина и 1 женщина за год в Новосибирской области

В 2017 году на предприятиях и в организациях Новосибирской области от несчастных случаев на производстве пострадало 533 человека. Уровень производственного травматизма составил 1,4 пострадавших на 1000 работающих (по Российской Федерации – 1,3, по Сибирскому Федеральному округу – 1,7). Основную часть пострадавших составляли мужчины (64,9%), сообщает Новосибирскстат.

Число погибших на производстве – 22 человека (в том числе 1 женщина), в расчете на 1000 работающих – 0,057. Уровень производственного травматизма работающих мужчин (1,6 пострадавших на 1000 работающих мужчин) в 1,5 раза выше,

чем уровень производственного травматизма работающих женщин (1,1 пострадавших на 1000 работающих женщин).

Потери рабочего времени вследствие травм на производстве составили 24,7 тысячи рабочих дней. Средняя продолжительность нетрудоспособности на одного пострадавшего на производстве в целом по области составила 46 рабочих дней.

В 2017 году по области выявлен 41 человек с впервые установленным профессиональным заболеванием.

Предприятиями и организациями области на мероприятия по охране труда было израсходовано 3,3 млрд рублей, в расчете на одного работающего – 8,5 тыс. рублей.