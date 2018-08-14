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Силуанов: увеличивать налоговую нагрузку на металлургию не планирует правительство

Как подчеркнул министр финансов, основные параметры налоговой системы после корректировки зафиксированы на шесть лет и меняться не будут.

14.08.2018 Фото: кремлин.ру Нет комментариев

Силуанов: увеличивать налоговую нагрузку на металлургию не планирует правительство

По словам Силуанова, сегодня показатели макроэкономического прогноза отличаются от тех, которые были заложены в бюджете ранее

Правительство РФ в настоящее время не готовит никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики в настоящий момент правительство не готовит. Основные параметры налоговой системы после корректировки, которая вступит в силу с 1 января 2019 года, зафиксированы на шесть лет и меняться не будут», — сказал Силуанов.

Доклад о допдоходах сырьевых компаний

Силуанов также сообщил, что правительство, в соответствии с поручением президента Владимира Путина, подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса.
«Правительство, в соответствии с поручением президента, подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса. При рассмотрении этого вопроса будут тщательно изучены все обстоятельства, выслушаны доводы самих компаний, экспертов, просчитаны возможные последствия. Отдельно будет изучено возможное влияние тех или иных предложений на деловой климат», — сказал Силуанов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент Владимир Путин согласился с предложением проработать идею об изъятии сверхдоходов у металлургических и химических компаний, но само решение еще не принято. Он подчеркнул, что предложения, которые кабмин представит Путину, будут учитывать «необходимость сохранения инвестиционных возможностей, указанных [металлургических и химических] компаний». По словам Пескова, эта тема уже прорабатывается в кабмине.

Песков заявил, что президент пока не планирует проводить встречу с представителями металлургических и химических компаний, «потому что президент пока не давал согласие на какие-либо решения». Представитель Кремля заметил, что такие контакты у главы государства возможны на полях различных мероприятий, в том числе — на предстоящем Дальневосточном экономическом форуме.

Об инициативе Белоусова

Как сообщили ТАСС источники в промышленной отрасли, Минпромторг в пятницу на совещании с компаниями обсудил инициативу изъятия дополнительных доходов из отраслей, на этот раз не связанных с нефтедобычей. Речь идет о доходах компаний металлургического, химического, нефтехимического и горнодобывающего секторов.

Еще два источника подтвердили, что инициатива изъятия дополнительных доходов в бюджет в размере около 0,5 трлн рублей ежегодно от компаний этих секторов действительно обсуждается. По их данным, идею предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов. А целью использования средств является реализация майского указа президента.

По словам собеседников ТАСС, речь идет о доходах компаний «Норникель», НЛМК, «Алроса», «Полюс золото», «Сибур», «Уралкалий», «Северсталь», «Металлоинвест», «Мечел», «Фосагро» и других.

Официальных комментариев в Минпромторге и компаниях получить не удалось.

Собеседники ТАСС тем временем указали, что узнали об идее наложить на компании дополнительную финансовую нагрузку в министерстве, где им «показали соответствующие бумаги». При этом схема получения этих допдоходов им пока не ясна — нет информации о том, будет ли это налоговая мера или другая, говорят они. По их словам, в компаниях к идее относятся «крайне отрицательно» и видят в этом угрозу проектам и инвестициям.

Ранее Telegram-канал «Незыгарь» опубликовал скан письма Белоусова, в котором тот предлагает дать правительству поручение проработать вопрос увеличения нагрузки на горно-металлургическую и химическую отрасли, поскольку ставка налогообложения там ниже, чем у ТЭК, а рентабельность — выше.

Источник: ТАСС


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