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Закрыли глаза на долги и подписали акты приемки школ и детсадов коммунальщики Бердска

КБУ опроверг информацию о том, что его абонентская служба некорректно выставляет счета на оплату услуг муниципальным учреждениям, вследствие чего набегает пеня. В этом виноват «Новосибирскэнергосбыт».

14.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Закрыли глаза на долги и подписали акты приемки школ и детсадов коммунальщики Бердска

Владимир Воспанчук уверил, что акты приемки большинства школ и детсадов подписаны

После публикации материала о том, что КБУ загоняет в долги школы и детсады и не подписывает акты приемки, представитель предприятия коммунально-бытовых услуг сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что абонентская служба предприятия самостоятельно не проводит начисления и не выставляет счета. Этот процесс полностью проводит «Новосибирскэнергосбыт». Именно из-за их недобросовестной работы происходит несвоевременное выставление счетов и пени. Владимир Воспанчук подчеркнул, что на момент публикации большинство актов приемки школ и детсадов были подписаны.

Напомним, что 8 августа на штабе по подготовке к отопительному сезону в мэрии, по мнению представителей управляющих компаний и коммунальщиков из управления образования, Комбинат некорректно выставляет счета за оплату коммунальных услуг.

— КБУ счета выставляет перед праздниками, потом насчитывают нам пеню за не оплату. Теперь, ссылаясь на это, нашим объектам не подписывают акты приемки после ремонтов и подготовки к отопительному сезону, — рассказал Виталий Гноев, ведущий инженер управления образования.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров предложил пригласить начальника абонентской службы на следующее совещание штаба, чтобы урегулировать эти вопросы.


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