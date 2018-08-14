Страховые компании хотят получить доступ к пенсиям

Как стало известно “Ъ”, Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился к ЦБ с предложением уравнять права страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в части допуска к индивидуальному пенсионному капиталу (ИПК) граждан. Страховщики хотят попасть в эту систему в 2020 году еще на этапе формирования ИПК и получить лицензии на осуществление пенсионной деятельности, что открыло бы им доступ к 2,6 трлн руб. накоплений, аккумулированных сейчас в НПФ. В самих фондах скептически отнеслись к инициативе ВСС, заявив, что страховщикам не хватит опыта работы в пенсионной сфере.

В отравленном в пятницу письме (есть у “Ъ”) президента ВСС Игоря Юргенса главе Центробанка Эльвире Набиуллиной речь идет о включении страховщиков жизни в систему ИПК уже на этапе формирования этого капитала. Напомним, в середине июля на совещании у первого вице-премьера—министра финансов Антона Силуанова была согласована базовая конструкция ИПК. По ней пенсионные накопления граждан, аккумулированные негосударственными фондами, будут автоматически конвертированы в ИПК. По данным ЦБ, по итогам первого квартала 2018 года они составили 2,6 трлн руб.

Средства ИПК будут формироваться в НПФ, в которые граждане смогут делать отчисления как через работодателя, так и самостоятельно. В отличие от нынешней накопительной части пенсии, ИПК будет собственностью граждан. На этапе выплат (при наступлении пенсионного возраста гражданина) в систему войдут страховщики жизни, которые смогут оформить накопленные средства в аннуитетные платежи гражданам. Закон об ИПК вступит в силу в 2020 году.

По действующему законодательству массовые выплаты по обязательному пенсионному страхованию, включающему накопительную часть, должны были начаться в 2022 году (когда на пенсию начали бы выходить женщины 1967 года рождения).

Через пять лет к ним должны были присоединиться мужчины того же года рождения. Но теперь эти сроки сдвинутся в связи с изменением пенсионного возраста — доступ компаний к массовым выплатам может еще больше отдалиться. Страховое лобби хочет приблизить эту перспективу и добиться равных прав с фондами, с тем чтобы формировать и хранить пенсионные накопления.

Как сказано в письме, широкий спектр операторов ИПК, включающий не только НПФ, но и страховщиков жизни, «позволит повысить доступность информации об ИПК за счет развитой сбытовой сети страховщиков жизни, а благодаря предложению наряду с ИПК комбинированных продуктов, сочетающих накопительную и рисковую части, приведет к положительному социальному эффекту для потребителя». Кроме того, страховщики жизни намерены разработать специальные пенсионные программы для самозанятых, домохозяек и студентов.

Безупречная репутация страховщиков жизни позволит сформировать положительный образ ИПК среди населения»,— утверждается в письме президента ВСС.

Страховщики жизни, действительно, в отличие от компаний ОСАГО, не успели стать участниками крупных скандалов с невыплатами и банкротствами. По данным ВСС, 24 компании, работающие на рынке страхования жизни, собрали на нем за первое полугодие 2018 года 222 млрд руб. (рост на 42% к тому же периоду 2017 года). Большая часть премий пришлась на инвестиционное страхование жизни — 61%, 136 млрд руб. Сейчас это самый быстрорастущий сегмент страхования, появившийся на рынке несколько лет назад. ВСС предлагает законодательно сделать страховщиков операторами ИПК, разрешив компаниям получение лицензии на осуществление пенсионной деятельности, а для зеркальности ситуации разрешить НПФ получать лицензии на страхование жизни.Источник “Ъ”, знакомый с ходом дискуссии об участии страховщиков в ИПК, говорит, что ЦБ и правительство не станут менять регулирование для допуска страховщиков в систему на стадии формирования накоплений. В НПФ также скептически относятся к инициативе страхового лобби. «Аргумент, что страховщики имеют необходимый опыт и поэтому их надо допустить в систему ИПК, не выдерживает критики. У них практически нет опыта выплат пенсий, сейчас на весь страховой рынок РФ приходится только около 30 тыс. таких контрактов»,— говорит директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. Кроме того, по его словам, НПФ учитывают пенсионные накопления на отдельном балансе, а в страховой компании они сразу будут направляться в состав собственного имущества, что усложнит участие в системе гарантирования пенсионных накоплений.

По словам главы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергея Белякова, природа денег, которыми управляют НПФ и страховые компании, принципы их деятельности, условия выплат и, соответственно, требования регулятора к ним существенно отличаются. «Это два разных участника финансового рынка,— говорит он.— Просто взять и разрешить им заниматься общим видом деятельности неправильно, и не уверен, что возможно». «Банк России изучит обращение ВСС»,— сообщили “Ъ” в ЦБ.

Источник: Ъ