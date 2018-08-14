Живодер сбросил собаку с Бугринского моста в Новосибирске
Страховые компании хотят получить доступ к пенсиям
От стресса чаще умирают мужчины
Вручили погоны полковника начальнику отдела МВД Бердска
Отказаться от доллара при расчетах за нефть хочет Россия
Школьник с психическими отклонениями сжег деревянную церковь XVIII века в Карелии
Недобросовестный туроператор выплатит 84 тыс. рублей несостоявшемуся туристу из Бердска
Насмерть сбила Honda Inspire молодого мужчину на трассе Р-256 под Бердском
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Отмену государственных пенсий из-за дефицита бюджета не исключил Володин