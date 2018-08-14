Живодер сбросил собаку с Бугринского моста в Новосибирске

Утром 13 августа неизвестный мужчина сбросил собаку в Обь с Бугринского моста. О произошедшем сообществу «Инцидент Новосибирск» рассказала одна из подписчиц.

По словам женщины, живодер дважды скидывал с моста маленькую собачку. Первый раз животное выплыло и подбежало к хозяину. Но он сбросил ее повторно, на этот раз на камни. Собака потеряла сознание, а мужчина скрылся.

Видевшие эту картину рыбаки пытались его задержать, но не смогли догнать. Сообщается, что собака жива. У нее была повреждена лапа, есть подозрение на сотрясение мозга. Сейчас животное проходит обследования в ветеринарной клинике.