Фото: Почему производитель туалетной бумаги валит золу под ноги людям?

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Очередное испытание решили устроить на старой площадке Веги работники Туалетной Бумаги. Им оказалось мало того, что периодически они душат всех соседей едким дымом от своих печей.

Теперь по непонятно чьей инициативе они стали валить отработанную золу и прочие отходы прямо на дорогу перед своим цехом. Видимо, первоначально планировалось таким образом выравнять некоторые неровности на дороге. Но после прошедшего дождя все превратилось в кошмарное грязевое месиво.

И самое интересное, что даже сделанное замечание не возымело действие. Уже даже после внушения была произведена повторная акция. Грязь продолжает разрастаться в объеме. Машины разносят ее все дальше по площадке.

Думаю, что особенно не в восторге будут люди, которые ходят на работу пешком.

Да и без того у нас грязно, а тут еще доброхоты такие.

Кстати, очень интересует вопрос касательно экологического контроля за деятельностью указанного предприятия. Складывается ощущение, что никакие проверки тут и в помине не проводились. Также, как и элементарная техника безопасности здесь просто отсутствуют. Недаром они уже трижды горели. Но урок не в прок.

По своему опыту знаю, что подобное поведение надзирательными органами оставаться безнаказанным не должно. Но здесь почему-то это не работает. Может быть потому, что фирма принадлежит людям, близким к власти?