Фото: Почему производитель туалетной бумаги валит золу под ноги людям?

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Для Бердска это нормально
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Грязь не надоела?
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Почему?
Ответ на этот вопрос по любому поводу будет один и тот же — от небольшого ума, от пофигистического отношения к себе и окружающему миру (и людям в том числе). От этого происходит всё, на что многие задают вопрос «почему»?
Почему им можно, а водителям нет? (про полицию, заехавшую поближе к фонтану) — потому что им пофиг на то, что они лицо исполнительной власти, которая показывает как надо исполнять закон.
И таких примеров можно бесконечно привести.
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загнется скоро эта конторка
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