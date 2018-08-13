Школьник с психическими отклонениями сжег деревянную церковь XVIII века в Карелии

15- летнего школьника подозревают в поджоге деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в карельском городе Кондопога. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«В поджоге подозревается 15-летний школьник. У него психические отклонения. Свои действия он [объяснил] так, что хочет прославиться на весь мир», — сказал источник.

Других подробностей он не сообщил. Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

Пожар случился утром 10 августа. По данным МЧС, возможной причиной его был поджог. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1. ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия»).

Источник: ТАСС