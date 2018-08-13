Отмену государственных пенсий из-за дефицита бюджета не исключил Володин

Жители Заводского района Саратова выступили категорически против увеличения пенсионного возраста в России. Такое заявление горожане сделали на состоявшейся сегодня, 11 августа, встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Мероприятие проходило в актовом зале средней школы №39, где спикер ГД отвечал на все вопросы саратовцев.
«Кто это придумал вообще? Голова есть у кого-нибудь или нет?» — возмутилась одна из присутствующих женщин.
Слова местной жительницы вызвали бурю эмоций со стороны остальных горожан. Собравшиеся встретили ее выступление аплодисментами и криками «браво».
В ответ на это Володин попытался отшутиться, но когда вопрос повторили, он заявил: «Надо в первую очередь говорить не о том, кто придумал, а о том, устраивает ли нас пенсия».
Тогда обратившаяся подчеркнула, что не сможет дожить до пенсии в связи с увеличением пенсионного возраста.
«Мы не доживем! Мы уже ползаем, а не ходим! И наши внуки не доживут!» — заявила она.
«Как это не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они! Наша задача не только дожить, но и пережить!» — в ответ произнес Володин.
Также спикер Госдумы признал, что вопрос «тяжелейший», в связи с чем он будет обсуждаться отдельно на площадке федерального парламента с участием представителей правительства РФ и депутатов. Помимо этого, Вячеслав Володин напомнил о дефицитной «дыре» пенсионного фонда.
«У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют,— отметил господин Володин.— Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным».
После этого он напомнил, что раньше на одного пенсионера приходилось четыре работающих россиянина, и попросил присутствовавшего на встрече губернатора Саратовской области Валерия Радаева привести актуальную статистику по Саратовской области. «Фактически работающих 0,96 на одного»,— ответил Радаев.
В итоге спикер ГД пообещал горожанам повторно встретиться и обсудить эту проблему после заседания Госдумы РФ, которое пройдет 21 августа в Москве.
Напомним, ранее о необходимости реформы жителям сообщала коллега Володина по Госдуме Ольга Баталина во время своего «пенсионного турне». Во время встречи с населением в Марксе её и коллег по парламенту пообещали проклясть.
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мне не один десяток лет и то скажу — страшно что дальше будет в стране. Наше поколение пережило — и СССР, и лихие 90, и проблемные 2000, и подъемные 2010 — но вот что дальше будет — тяжело сказать. Но мой прогноз — при такой политике либо всё у кого есть возможность убегут из страны, либо гражданская война неизбежна.
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Хи хи ха ха и ляпнул лишнего
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в таком случае, народ не будет исключать отмену такого государства и такой власти…а на хрена такая «государственная » власть нужна?
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Пробухали родину…
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Молодцы, не боятся разговаривать с протестным электоратом.
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«У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным»
Люди, вы слышите? «У НАС С ВАМИ»(!!!) Это не у них дыра в бюджете, а у нас. У всех. Это не они с путинскими дружками разворовали Госбюджет, а мы все, оказывается, в этом участвовали.
И так всегда — когда речь идет о принятии решений (о пенс-реформе в частности) они говорят: «Такие вопросы с улицей не обсуждают». Когда речь идет о перекладывании ответственности — то: «У нас».
День голосования 9 сентября нужно сделать продолжением антипенсионного протеста. Приходим, получаем бюллетени, и если не нравится никто из соперников единороса — голосуем сразу «за всех» — делаем бюллетень недействительным. Чем выше будет явка, тем ниже % голосов у каждого кандидата. Пусть грянет второй тур. Там выбор будет проще — ЛЮБОЙ КАНДИДАТ ЛУЧШЕ КРЕМЛЁВСКОГО СТАВЛЕННИКА.
А то вечером 9 сентября володинский пропаг****н Соловьёв-Шапиро торжествующе будет вопрошать у зрителей: «Ну, какое падение доверия к «Единой России»?! Посмотрите на результаты выборов — у них все кандидаты победили в первом туре!»
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«ЛЮБОЙ КАНДИДАТ ЛУЧШЕ КРЕМЛЁВСКОГО СТАВЛЕННИКА.»
Что, даже мер Потапов?
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Когда баблом из пенсионных фондов латали дыры в бюджете — они были рады, теперь им не нравится, когда баблом из бюджета предлагают латать дыры в пенсионных фондах.
Причем эти дыры в пенсионных фондах созданы благодаря их «умной» налоговой политике , из за которой минимум 40 % работающих получают серые зарплаты …
И Володин тут еще позволяет себе циничный «юмор» :«Как это не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они!»
типа, пенсий не будет. что делать , не знаю, отжимайтесь на турниках…
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А чего бы Вячеславу Викторовичу цинично не глумиться над будущими пенсионерами считающими каждую копейку? Он человек благополучный, выбился в люди и теперь профессионально думает о народе, зарабатывает не сказать, что бы уж прям огого, особенно на фоне некоторых думских народных слуг, но, тем не менее, судя по декларации за прошлый год, имеет около 5 миллионов рублей в месяц доходу, а так же земельный участок 8,3 тысячи квадратных метра, жилой дом 989,2 «квадратов», гостевой дом 208,6 квадратов, ещё один гостевой дом с тремя машиноместами 468,1 квадратов и скромная квартира 174,3 квадрата С трудом конечно, но жить и не думать о пенсии можно, а уж смеяться над не встроившимся в дикий российский рынок населением, ну, тут сам боженька велел, что вам ещё надо? Чего вы стоните? Вам уже и бесплатные тренажёры почти в каждом дворе поставили, так, что рты свои закрыли и идите на турники А как «выборы» настанут, сами понимаете, за кого нужно голосовать
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Кстати, вот его скромный домик, скромного народного слуги http://www.topnews.ru/upload/img/382b9f2d7d.jpg
А вы, лузеры, идите на турники
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