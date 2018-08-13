Отмену государственных пенсий из-за дефицита бюджета не исключил Володин

Жители Заводского района Саратова выступили категорически против увеличения пенсионного возраста в России. Такое заявление горожане сделали на состоявшейся сегодня, 11 августа, встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Мероприятие проходило в актовом зале средней школы №39, где спикер ГД отвечал на все вопросы саратовцев.

«Кто это придумал вообще? Голова есть у кого-нибудь или нет?» — возмутилась одна из присутствующих женщин.

Слова местной жительницы вызвали бурю эмоций со стороны остальных горожан. Собравшиеся встретили ее выступление аплодисментами и криками «браво».

В ответ на это Володин попытался отшутиться, но когда вопрос повторили, он заявил: «Надо в первую очередь говорить не о том, кто придумал, а о том, устраивает ли нас пенсия».

Тогда обратившаяся подчеркнула, что не сможет дожить до пенсии в связи с увеличением пенсионного возраста.

«Мы не доживем! Мы уже ползаем, а не ходим! И наши внуки не доживут!» — заявила она.

«Как это не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они! Наша задача не только дожить, но и пережить!» — в ответ произнес Володин.

Также спикер Госдумы признал, что вопрос «тяжелейший», в связи с чем он будет обсуждаться отдельно на площадке федерального парламента с участием представителей правительства РФ и депутатов. Помимо этого, Вячеслав Володин напомнил о дефицитной «дыре» пенсионного фонда.

«У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют,— отметил господин Володин.— Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным».

После этого он напомнил, что раньше на одного пенсионера приходилось четыре работающих россиянина, и попросил присутствовавшего на встрече губернатора Саратовской области Валерия Радаева привести актуальную статистику по Саратовской области. «Фактически работающих 0,96 на одного»,— ответил Радаев.

В итоге спикер ГД пообещал горожанам повторно встретиться и обсудить эту проблему после заседания Госдумы РФ, которое пройдет 21 августа в Москве.

Напомним, ранее о необходимости реформы жителям сообщала коллега Володина по Госдуме Ольга Баталина во время своего «пенсионного турне». Во время встречи с населением в Марксе её и коллег по парламенту пообещали проклясть.

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Источник: FreeNews-Volga