Голубые шары взлетели в небо в честь погибших летчиков в День ВВС в Бердске

День Военно-воздушных сил отметили в Бердске 12 августа торжественным митингом. На мемориале Воинскому братству собрались военные летчики, техники, участники локальных войн, выполнявшие боевые задания в горячих точках нашей страны и за ее пределами — все те, кто имеет отношение к празднику.

Поздравить виновников торжества в этот день пришли глава Бердска Евгений Шестернин, представители администрации города, депутаты горсовета Бердска, почетный житель города Раиса Христенко, председатель Бердской организации Союза ветеранов Афганистана подполковник запаса Александр Левчик, председатель бердского отделения ветеранов военной службы подполковник Анатолий Золотухин, председатель организации ветеранов, участников боевых действий на Северном Кавказе Андрей Янеев, почетные граждане города Бердска, представители патриотических клубов и жители города.

Шестернин поблагодарил офицеров запаса и нынешних военнослужащих, их жен и матерей за любовь к небу, за то, что историю Военно-воздушных сил они «передают из поколения в поколение в прекрасном городе Бердске».

В завершение митинга была отдана дань памяти тем летчикам, кого уже нет в живых. Традиционно в память о них в небо поднялись именные голубые воздушные шары. После минуты молчания присутствующие возложили цветы к Памятному камню в память о тех, кто погиб, исполняя свой воинский долг. По случаю события в ДК «Родина» открылась выставка, посвященная Дню ВВС, сообщили в пресс-центре мэрии.

В историю Бердска навсегда вписан 337-й отдельный вертолетный полк, который в 1994 году перебазировавшись в город из Германии, вошел в состав Сибирского военного округа.

За плечами военнослужащих отдельного вертолетного полка – боевые задачи в Чеченской республики, миротворческие операции в Сьерре-Леоне и Грузии. В 2009 году в связи с реформированием Вооруженных Сил полк был перебазирован в город Обь, но осталась в городе добрая традиция 12 августа праздновать День Военно-воздушных сил.