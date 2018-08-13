Недобросовестный туроператор выплатит 84 тыс. рублей несостоявшемуся туристу из Бердска

24 июля судья бердского городского суда Ольга Зюкова вынесла решение в пользу несостоявшегося туриста Игоря Кузовкова. Бердчанин купил путевку в Китай 12 января у ООО «Геркулес Трэвел». В сумму путевки 54 400 рублей вошли перелет и проживание 11 ночей в отеле Eadry Resort 5. Игорь сразу оплатил тур и начал ждать апреля — вылета на отдых.

В феврале турист узнал, что полет сняли с полетной программы и попросил туроператора аннулировать договор. Мирным путем урегулировать ситуацию не удалось — Игорь обратился в суд 21 марта с исковым заявлением. Прошло 4 месяца и два предварительных заседания, чтобы рассмотреть дело по существу и вынести законное судебное решение.

В суде истец потребовал взыскать не только ущерб, но и компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей. В суд представитель турфирмы не явился. Он заранее ходатайствовал о рассмотрении дела без его участия. Представитель «Геркулес Трэвел» указал, что путевка стоила 48 400 рублей, а не 54 4000 рублей. Представитель «Геркулес Трэвел» пояснил, что срыв поездки случился не по вине туроператора, поэтому о компенсации морального вреда не может быть и речи.

Зачитав и выслушав пояснения двух сторон, изучив письменные материалы дела, суд решил, что «Геркулес Трэвел» должен нести ответственность за неисполнение взятых обязательств. Ольга Зюкова пояснила, что согласно заявке на бронирование стоимость тура составила 54 400 рублей. Учитывая это, суд обязал туроператора выплатить Игорю Кузовкову стоимость путёвки в полном объёме, а также 30 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Кроме этого суд обязал турфирму выплатить штраф в сумме 42 000 рублей в пользу государства за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя. Судебные расходы в сумме 1800 рублей также легли на плечи недобросовестного туроператора. Суд компании обошелся в 126 000 рублей.