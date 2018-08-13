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Проблему с выездом из дворов на отремонтированной за 84 млн рублей улице решит власть Бердска

Мэр Евгений Шестернин уверен, что жители не должны объезжать полгорода, чтобы попасть на противоположную сторону улицы.

13.08.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Проблему с выездом из дворов на отремонтированной за 84 млн рублей улице решит власть Бердска

Чтобы не нарушать ПДД, жителям некоторых домов отремонтированной ул. Лунной приходится делать крюк, чтобы попасть во двор

Завершаются работы по программам «Безопасные и качественные дороги» и «Комфортная среда» в Бердске.

Сейчас объекты находятся в процессе сдачи, рассказал на совещании чиновников 13 августа начальник УЖКХ Максим Совбанов. На одном из них, ул. Вокзальной, 52, Комбинат бытовых услуг скоро завершит работу и остается еще установить малые формы, пояснил Максим Флюрович.

Мэр Евгений Шестернин отметил, что нужно обратить внимание на обращение жителей ул. Лунной, где проходил капремонт по программе БКД.

— Посмотрите, идут обращения граждан по поводу подъездов и выездов к магазинам. Выезд со двора ограничен. Я понимаю, что через каждые 5-10 метров мы это делать не можем. Но самый оптимальный вариант посмотреть, где выезд не из одного, а из нескольких дворов. Нужно обеспечить это, но в рамках законности. Мы делаем безопасные и качественные дороги и не нужно нарушать этот принцип. Но и объезжать полгорода чтобы выехать на противоположную сторону — это тоже неправильно. Найдите оптимальный вариант, — обратился мэр к Совбанову.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в редакцию обратился житель дома №128 на ул. Красная Сибирь. Он рассказал, что после реконструкции улицы Лунной выехать из прилегающих дворов со стороны дома №4 на ул. Лунной стало просто невозможно. На дороге появилась сплошная разделительная полоса. Бердчанам приходится нарушать правила дорожного движения, чтобы заехать во двор своего дома.

К тому же, автомобилистам невозможно подъехать к магазинам с Красной Сибири, чтобы не нарушить ПДД. Тем, кто ездит всегда по правилам, приходится давать приличный круг по микрорайону.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Да, у нас по Ленина такая же ситуация. Мне надо в Астор, а я сначала в сторону Искитима должна пилить. Уважаемый мэр, на нас тоже внимание обратите

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  2. ВВ

    Это такая проблема, выехать на место и закрасить в трех местах сплошную. Кстати, а зачем три широких полосы, достаточно было четыре нормальных, как раньше было. Всем понятно и всех устраивало. Какой то промах с настройкой светофора на перекрестке Лунной и Красной Сибири! Есть интервал, что все стоят и пешеходы не идут, как то не понятно? И переход с полос непонятный, зачем это! Но надеемся, что решат !

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