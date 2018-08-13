Проблему с выездом из дворов на отремонтированной за 84 млн рублей улице решит власть Бердска

Завершаются работы по программам «Безопасные и качественные дороги» и «Комфортная среда» в Бердске.

Сейчас объекты находятся в процессе сдачи, рассказал на совещании чиновников 13 августа начальник УЖКХ Максим Совбанов. На одном из них, ул. Вокзальной, 52, Комбинат бытовых услуг скоро завершит работу и остается еще установить малые формы, пояснил Максим Флюрович.

Мэр Евгений Шестернин отметил, что нужно обратить внимание на обращение жителей ул. Лунной, где проходил капремонт по программе БКД.

— Посмотрите, идут обращения граждан по поводу подъездов и выездов к магазинам. Выезд со двора ограничен. Я понимаю, что через каждые 5-10 метров мы это делать не можем. Но самый оптимальный вариант посмотреть, где выезд не из одного, а из нескольких дворов. Нужно обеспечить это, но в рамках законности. Мы делаем безопасные и качественные дороги и не нужно нарушать этот принцип. Но и объезжать полгорода чтобы выехать на противоположную сторону — это тоже неправильно. Найдите оптимальный вариант, — обратился мэр к Совбанову.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в редакцию обратился житель дома №128 на ул. Красная Сибирь. Он рассказал, что после реконструкции улицы Лунной выехать из прилегающих дворов со стороны дома №4 на ул. Лунной стало просто невозможно. На дороге появилась сплошная разделительная полоса. Бердчанам приходится нарушать правила дорожного движения, чтобы заехать во двор своего дома.

К тому же, автомобилистам невозможно подъехать к магазинам с Красной Сибири, чтобы не нарушить ПДД. Тем, кто ездит всегда по правилам, приходится давать приличный круг по микрорайону.