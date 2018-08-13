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Доллар достиг цены свыше 68 рублей впервые с апреля 2016 года

Курс евро достиг отметки 78,15 рубля.

13.08.2018 Фото: pixabay 3 коммент.

Доллар достиг цены свыше 68 рублей впервые с апреля 2016 года

Курс доллара растет

Курс евро достиг отметки 78,15 рубля.
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 94 копейки и достиг 68,66 рубля, превысив 68-рублевую отметку впервые с 18 апреля 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
Курс евро на открытии торгов увеличился на 90 копеек и составил 78,15 рубля.

В последний раз европейская валюта была выше 78 рублей 11 апреля 2018 года.

Индекс Мосбиржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,7%, до отметки в 2258,65 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,9%, до 1046,92 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Источник: ТАСС


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    А я жду когда станет все по 100)

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  2. Аноним

    Дожать решили. Сейчас яйца так закрутят даже немой заговорит. И тут такой царь все отменит и опять национальный лидер для лохов :-D :-D :-D

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  3. Новый мэр

    Силуанов правильно сказал,доллар не стабильная денежная единица вчера 63 сегодня 68 :-D

    P.S Господи зачем ты столько дураков в одном правительстве собрал

    Thumb up 1 Thumb down 0

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