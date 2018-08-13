Доллар достиг цены свыше 68 рублей впервые с апреля 2016 года

Курс евро достиг отметки 78,15 рубля.

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 94 копейки и достиг 68,66 рубля, превысив 68-рублевую отметку впервые с 18 апреля 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

Курс евро на открытии торгов увеличился на 90 копеек и составил 78,15 рубля.

В последний раз европейская валюта была выше 78 рублей 11 апреля 2018 года.

Индекс Мосбиржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,7%, до отметки в 2258,65 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,9%, до 1046,92 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Источник: ТАСС