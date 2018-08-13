КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 1-ю
продам
продам
продам
продам
продам 89139897337 Анна
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Вручили знак почетного искитимца крупному бизнесмену из Бердска Виктору Голубеву

Мэр Бердска: По городу не должны летать одноразовые стаканчики

20 бутылок с «коктейлем Молотова» и оружие изъяли у членов запрещенной «Артподготовки» в Новосибирске

Отбила почку при торможении электрички жительница Бердска

Забирает на обслуживание электросети бизнесмена Илющенко власть Бердска

После отравления жидкостью для розжига в реанимации откачали 2-летнего ребенка в Искитимском районе

Потребители обеспечат рост российской экономики

Ударило током залезшего в погреб жителя Новосибирска

Второй раз отказали в проведении пикета против пенсионной реформы коммунистам Бердска

До 5 дней хотят сократить срок обращения за выплатой по ОСАГО

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Вручили знак почетного искитимца крупному бизнесмену из Бердска Виктору Голубеву

Церемония прошла во время празднования дня рождения Искитима. Так искитимцы отметили вклад почетного гражданина Бердска в развитие их города.

13.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Вручили знак почетного искитимца крупному бизнесмену из Бердска Виктору Голубеву

Виктор Голубев известный меценат

Глава Искитима Сергей Завражин, председатель городского Совета депутатов Юрий Мартынов поздравили искитимцев с праздником в субботу 11 августа. Они вручили предпринимателю из Бердска Виктору Голубеву нагрудный знак “Почетный гражданин Искитима” за особый вклад в развитие города, сообщает Весь Искитим.

Как писал «Курьер. среда. Бердск», Виктор Алексеевич уже имеет аналогичное звание в Бердске. За его кандидатуру на сессии искитимского горсовета проголосовало 14 депутатов. Они считают, что Голубев достоин высокого звания, несмотря на то, что живет в соседнем городе и уже является его почетным гражданином. Второй претендент на звание «Почетный гражданин Искитима» Виктор Иванов накануне сессии попросил депутатов снять его кандидатуру с голосования.

По словам Юрия Мартынова, иногороднему присваивать высшую награду Искитима разрешено, поскольку отмечают заслуги гражданина, а не жителя города. В списке почетных есть и новосибирцы, много сделавшие для искитимского спорта, экономики, строительства. Как и бердчанин Виктор Голубев.

-Он очень много сил бросил сейчас на Искитим, — прокомментировал Мартынов. — Столько детей благодаря ему стали у нас заниматься разными видами спорта — и хоккей, и водное поло, и фигурное катание. Он обеспечил более 500 рабочих мест. Он перечислил в бюджет порядка 9 млн рублей. Он стабильный застройщик. Обсуждается вопрос застройки микрорайона Западного. Рассматривается проект строительства им горнолыжного спуска — где телевышка в Искитиме была.

По мнению спикера искитимского горсовета, все это дает право Виктору Алексеевичу получить высшее признание от искитимцев. По традиции официально почетный знак вручают в день рождения Искитима.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Называть колбасой продукты без мяса хочет запретить Милонов Спешившая на электричку пенсионерка из Бердска упала на перрон и отбила почку Вручили знак почетного искитимца крупному бизнесмену из Бердска Виктору Голубеву

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика