Вручили знак почетного искитимца крупному бизнесмену из Бердска Виктору Голубеву

Глава Искитима Сергей Завражин, председатель городского Совета депутатов Юрий Мартынов поздравили искитимцев с праздником в субботу 11 августа. Они вручили предпринимателю из Бердска Виктору Голубеву нагрудный знак “Почетный гражданин Искитима” за особый вклад в развитие города, сообщает Весь Искитим.

Как писал «Курьер. среда. Бердск», Виктор Алексеевич уже имеет аналогичное звание в Бердске. За его кандидатуру на сессии искитимского горсовета проголосовало 14 депутатов. Они считают, что Голубев достоин высокого звания, несмотря на то, что живет в соседнем городе и уже является его почетным гражданином. Второй претендент на звание «Почетный гражданин Искитима» Виктор Иванов накануне сессии попросил депутатов снять его кандидатуру с голосования.

По словам Юрия Мартынова, иногороднему присваивать высшую награду Искитима разрешено, поскольку отмечают заслуги гражданина, а не жителя города. В списке почетных есть и новосибирцы, много сделавшие для искитимского спорта, экономики, строительства. Как и бердчанин Виктор Голубев.

-Он очень много сил бросил сейчас на Искитим, — прокомментировал Мартынов. — Столько детей благодаря ему стали у нас заниматься разными видами спорта — и хоккей, и водное поло, и фигурное катание. Он обеспечил более 500 рабочих мест. Он перечислил в бюджет порядка 9 млн рублей. Он стабильный застройщик. Обсуждается вопрос застройки микрорайона Западного. Рассматривается проект строительства им горнолыжного спуска — где телевышка в Искитиме была.

По мнению спикера искитимского горсовета, все это дает право Виктору Алексеевичу получить высшее признание от искитимцев. По традиции официально почетный знак вручают в день рождения Искитима.