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Среди соседей завелись наркоманы, что делать?

Уже год, как сосед снизу варит дурь у себя в квартире, запах ацетона и травы несет по вентиляции в верхние квартиры.

13.08.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Анна:
Среди соседей завелись наркоманы, что делать?
Уже год, как сосед снизу варит дурь у себя в квартире, запах ацетона и травы несет по вентиляции в верхние квартиры. Не однократные обращения в полицию результатов не дает. Что делать? куда еще обращаться?


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Вентиляцию надо ремонтировать..

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  2. Аноним

    Ничего вам не светит если нет прямого выхода на журналистов. ( ну или подавать заявку на проведения пикета всем домом) — наркоторговля, как проституция в СССР под пристальным контролем ( потому и отсутствует)

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