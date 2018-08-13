Среди соседей завелись наркоманы, что делать?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаСреди соседей завелись наркоманы, что делать?Уже год, как сосед снизу варит дурь у себя в квартире, запах ацетона и травы несет по вентиляции в верхние квартиры. Не однократные обращения в полицию результатов не дает. Что делать? куда еще обращаться?