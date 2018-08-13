Мэр Бердска: По городу не должны летать одноразовые стаканчики

Проблемы остановок общественного транспорта обсуждали 13 августа на совещании чиновников в Бердске.

Контроль за остановками общественного транспорта ведется в соответствии с графиком, доложила начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. На прошлой неделе сотрудники отдела транспорта зафиксировали нарушения — мусор, расклеенные баннеры, портящие внешний вид. Все замечания отправили в адрес собственников остановок, отметила Нятина.

Евгений Шестернин поручил отделу транспорта вместе с отделом имущества проанализировать остановки и выявить те, где закрывают обзор для пассажиров. А также призвал обратить внимание УЖКХ и отдела транспорта на конечную остановку общественного транспорта в Микрорайоне.

— Посмотрите, как выглядит территория. Ни у кого нет дела до чистоты. ЦМУ поставил контейнер. Люди должны ожидать транспорт и любоваться этим контейнером. Рядом стоит предприятие потребительского рынка, вокруг него все в мусоре. У нас будут условия: раз вы работаете на остановке, значит вы ее содержите. А содержание, которое они демонстрируют, оставляет желать лучшего. Ни красоты, ни эстетики, ни соблюдение санитарно-гигиенических норм. Все нарушается. Для чего тогда такая остановка с бизнесом нужна? Бизнес должен обслуживать жителей, а не жители бизнес. Простая логика. И она должна соблюдаться. Я имею в виду не только предпринимателей, продающих товар в киосках, но и транспортников, которые обслуживают пассажиров, — возмущался Евгений Шестернин.

Нарекания у мэра вызвала и въездная зона в город по ул. Горького, где стоят предприятия потребительского рынка.

— Я понимаю, что это удобно для водителей и пассажиров, но тогда организуйте все так, чтобы одноразовые стаканчики не летали по улице, наведите порядок, — негодовал Евгений Анатольевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале июня мэр поручил подчиненным навести порядок на остановках общественного транспорта. Холодильное оборудование в зоне посадки и высадки не должно мешать пассажирам, был категоричен Евгений Шестернин. Он предложил на вновь устанавливаемых объектах вводить требования по обзорности. Если есть необходимость, то обсудить этот вопрос с депутатами и принять нормативный документ.