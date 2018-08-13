Называть колбасой продукты без мяса хочет запретить Милонов

Ввести запрет называть мясной продукцию, в составе которой мясные компоненты занимают менее 50 процентов, предлагает депутат Госдумы Виталий Милонов. Письмо с соответствующим предложением он направил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

Он также выступил за то, чтобы на этикетках лимонадов и соков указывалась информация об их вреде для здоровья, если они изготовлены не на основе натуральных компонентов. Для таких напитков предлагается ввести термин «химически-синтезированные напитки», сообщает РИА Новости.

Депутат считает, что производители этих продуктов питания намеренно вводят покупателя в заблуждение, используя названия продуктов, которые предполагают натуральный состав. «Прошу Вас рассмотреть данные предложения и рассмотреть возможность их реализации в нормативно-правовых актах нашей страны», — написал депутат в письме к Мантурову.

Напомним, месяц назад начали действовать новые требования к маркировке молочной продукции. Введен запрет на использование молочных терминов при маркировке молокосодержащих продуктов. Сметана и творог с содержанием растительных жиров теперь должны называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны» и «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога».

Источник: РГ