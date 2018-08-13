Отбила почку при торможении электрички жительница Бердска

12 августа в 16-45 на перегоне 52 км не соблюдая мер предосторожности при движении поезда пострадала жительница Бердск 1939 гр, сообщила сайту «Курьер.Среда.Бердск» ЕДДС по Искитимскому району. При торможении она получила «ушиб поясницы, правой почки» и была доставлена в отделение Искитимской ЦГБ. В госпитализации не нуждается.