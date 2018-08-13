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Отбила почку при торможении электрички жительница Бердска

Пожилую бердчанку доставили в отделение Искитимской ЦГБ. В госпитализации не нуждается.

13.08.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Один комментарий

Отбила почку при торможении электрички жительница Бердска

При торможении электрички ушибла поясницу жительница Беердска

12 августа в 16-45 на перегоне 52 км не соблюдая мер предосторожности при движении поезда пострадала жительница Бердск 1939 гр, сообщила сайту «Курьер.Среда.Бердск» ЕДДС по Искитимскому району.  При торможении она получила «ушиб поясницы, правой почки» и была доставлена в отделение Искитимской ЦГБ. В госпитализации не нуждается.


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(1) Комментарий

  1. Никола

    Фразы «отбила почку» и «в госпитализации не нуждается» контрастируют друг с другом. Не нуждается, потому что умерла или как? Отбитая почка сама не пришьется.

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