После отравления жидкостью для розжига в реанимации откачали 2-летнего ребенка в Искитимском районе

11 августа в 20.02 в Линевскую районную больницу поступил ребенок 2016 гр с отравлением жидкостью для розжига. Бригадой скорой помощи Линевская РБ доставлен в детское реанимационное отделение Искитимской ЦГБ, сообщила сайту «Курьер.Среда.Бердск» ЕДДС по Искитимскому району. Состояние стабилизировалось.