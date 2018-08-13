20 бутылок с «коктейлем Молотова» и оружие изъяли у членов запрещенной «Артподготовки» в Новосибирске

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении лиц, осуществлявших приготовление к организации массовых беспорядков, сообщили 13 августа в региональном управлении Следственного комитета.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 212 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период 2017 года 39-летний житель Новосибирска, являющийся участником запрещенного объединения националистической направленности «Артподготовка», совместно с 56- и 51-летними единомышленниками, посредством одного из интернет-мессенджеров опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам в Новосибирске 4-5 ноября 2017 года.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30, ч.1 ст. 212, ч.1 ст.30, ч.2 ст.212, а также ч.1 ст.222, ч.5 ст.33, по ч.1 ст.30, ч.1 ст. 212 УК РФ.

Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области и главка МВД России по Новосибирской области.

В ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты более 20 бутылок с зажигательной смесью, так называемого «коктейля Молотова», рации, ножи, а также гладкоствольное оружие и патроны к нему.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, после вручения его копий обвиняемым, будет направлено в суд для рассмотрения по существу.