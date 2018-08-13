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Забирает на обслуживание электросети бизнесмена Илющенко власть Бердска

На этой неделе завершается аварийный ремонт кабеля в ЖК «Прибрежный», одновременно готовят документы на передачу сетей городу.

13.08.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Забирает на обслуживание электросети бизнесмена Илющенко власть Бердска

Жители двух домов в ЖК «Прибрежный» 8 июня остались более чем на сутки без электричества

Наполовину выполнены аварийные работы на электросетях в ЖК «Прибрежный» на ул. Попова в Бердске. На этой неделе вопрос по ремонту закроется, доложил на совещании чиновников 13 августа руководитель бердских РЭС Игорь Михин.

Мэрия Бердска 15 июня, напомним, подала заявление в прокуратуру с просьбой проверить законность предоставления электроэнергии бизнесменом Александром Илющенко домам в микрорайоне Прибрежном, который он застраивал.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 8 июня два многоквартирных дома №11/1 и 11/2 на ул. Попова остались более чем на сутки без электричества, поскольку сгорел единственный кабель. Отдавать сети городу Илющенко не хотел. Но и не содержал должным образом жилой фонд. По его распоряжению городские службы запитали обесточенные дома по резервной линии благодаря предпринимателям, находящимся в соседнем здании «Совкомбанка».

После аварии собственник от кабельных линий отказался. Ремонтом занялись сотрудники бердских электросетей. Так как на данной территории были проблемы не только с электроснабжением, но и с теплоснабжением, мэр Бердска Евгений Шестернин поручил КБУ заняться разрешением данного вопроса.

Мэр поручил Михину доложить в администрацию об окончательном завершении работ на электросетях в ЖК «Прибрежный».

— Ремонт должен завершится не только самим ремонтом, но и оформлением документов на дальнейшее обслуживание этой линии. Такое отношение, которое проявляет собственник, держать людей заложниками нельзя. Мы должны не только отремонтировать сети, но и принять их в эксплуатацию, — отметил Шестернин.

Тепловые сети в «Прибрежном» находятся на балансе КБУ, но здание ЦТП предприятию не принадлежит.


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