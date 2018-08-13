Называть колбасой продукты без мяса хочет запретить Милонов
Вручили знак почетного искитимца крупному бизнесмену из Бердска Виктору Голубеву
Мэр Бердска: По городу не должны летать одноразовые стаканчики
20 бутылок с «коктейлем Молотова» и оружие изъяли у членов запрещенной «Артподготовки» в Новосибирске
Отбила почку при торможении электрички жительница Бердска
Забирает на обслуживание электросети бизнесмена Илющенко власть Бердска
После отравления жидкостью для розжига в реанимации откачали 2-летнего ребенка в Искитимском районе
Потребители обеспечат рост российской экономики
Ударило током залезшего в погреб жителя Новосибирска
Второй раз отказали в проведении пикета против пенсионной реформы коммунистам Бердска
А чего боятся?
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