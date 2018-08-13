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Второй раз отказали в проведении пикета против пенсионной реформы коммунистам Бердска

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Второй раз отказали в проведении пикета против пенсионной реформы коммунистам Бердска

Власть предложила коммунистам два места на выбор для акции протеста взамен площадки у памятника Ленину. Третий пикет горкома КПРФ против повышения пенсионного возраста состоится 17 августа.

13.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Второй раз отказали в проведении пикета против пенсионной реформы коммунистам Бердска

Коммунисты организуют третью акцию протеста у памятника Ленина в Бердске

Чиновники бердской мэрии второй раз отказали коммунистам Бердска провести пикет против пенсионной реформы у памятника  Ленину. Первый секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 13 августа,  с чем связан отказ.

— В администрации сослались на то, что 17 августа, в день проведения нашего пикета, у памятника Ленину запланировано проведение профилактической акции, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения, в рамках мероприятий ко Дню знаний. Это уже второй отказ. В первый раз они сослались на то, что в рамках празднования Дня физкультурника там проведут физкультурные мероприятия для детей, — прокомментировал Сергей Евгеньевич.

КПРФ предложили два других места для акции протеста — на территории городского парка культуры и отдыха между кинотеатром «Орион» и ЦУМом или на площадке перед памятником партизанам, «погибшим в борьбе за советскую власть».

— Общим решением горкома мы сегодня определим место проведения пикета. В прошлую пятницу, 10 августа, мы не смогли его провести из-за отказа мэрии в предоставлении места. В этот раз в грядущую пятницу мы пикет проведем, — рассказал лидер бердских коммунистов

На участие в акции против пенсионной реформы заявлено 15 участников. Это уже третий пикет против нового закона о повышении пенсионного возраста, который организует в Бердска местная ячейка КПРФ.


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    А чего боятся?

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