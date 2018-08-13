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До 5 дней хотят сократить срок обращения за выплатой по ОСАГО

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До 5 дней хотят сократить срок обращения за выплатой по ОСАГО

Отсутствие временных ограничений используют мошенники, поскольку в таких случаях страховщикам сложно разобраться в обстоятельствах происшествия, а задержка выплаты или отказ в ней грозят штрафом.

13.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

До 5 дней хотят сократить срок обращения за выплатой по ОСАГО

Осужденный за смерть людей в ДТП вину не признал

Они рассчитывают, что это позволит избежать спорных ситуаций, когда автовладельцы заявляют о ДТП по прошествии длительного срока.

Страховые компании предложили Минфину ввести для автомобилистов пятидневный срок обращения за выплатой по ОСАГО. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Российским союзом автостраховщиков (РСА).

РСА рассчитывает, что ограничение в пять дней позволит избежать спорных ситуаций, когда автовладельцы заявляют о ДТП по прошествии длительного срока, пишет издание. Отсутствие временных ограничений используют мошенники, поскольку в таких случаях страховщикам сложно разобраться в обстоятельствах происшествия, а задержка выплаты или отказ в ней грозят штрафом.

Если пятидневное ограничение будет введено, автомобилистам придется объяснять свое несвоевременное уведомление о ДТП, иначе страховщик будет вправе отказать в выплате.

Представитель Минфина не предоставил «Ведомостям» комментариев по инициативе РСА, но пообещал, что предложения союза будут рассмотрены.

Источник: ТАСС


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