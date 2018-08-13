Сгорел Lifan Solano в завокзальной части Бердска

В Бердск ранним утром в понедельник огнем повреждена машина, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

13 августа в 4:11 на ул. Прибрежной в Бердске загорелся автомобиль Lifan Solano. Пожар случился на улице, расположенной берегу Берди на территории за железнодорожным вокзалом.

-В результате пожара огнем полностью поврежден автомобиль, пострадавших нет. В 4:34 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

Причины пожара и ущерб устанавливают дознаватели ОНД. Пожарные не исключают поджог.