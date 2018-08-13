Вручили погоны полковника начальнику отдела МВД Бердска

В прошлую пятницу, 10 августа, руководитель главка МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов вручил начальнику полиции Бердска Владимиру Соколову погоны полковника МВД.

— Владимиру Васильевичу позволяет получить звание полковника высокая занимаемая должность и выслуга лет, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс службе регионального управления МВД.

Уже 22 года Владимир Соколов несет службу в органах внутренних дел Новосибирской области. В июне этого года Соколов переведен с поста начальника отдела внутренних дел Чановского района на должность начальника бердской полиции. На службу в Бердск Владимир Васильевич пришел в звании подполковника МВД.