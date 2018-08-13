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Вручили погоны полковника начальнику отдела МВД Бердска

Должность начальника бердской полиции Владимир Соколов занимает с июня 2018 года. За его плечами 22 года службы в органах МВД. 10 августа его повысили в звании.

13.08.2018 2 коммент.

Вручили погоны полковника начальнику отдела МВД Бердска

Владимир Соколов настроен на долгую и продуктивную службу в Бердске

В прошлую пятницу, 10 августа, руководитель главка МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов вручил начальнику полиции Бердска Владимиру Соколову погоны полковника МВД.

— Владимиру Васильевичу позволяет получить звание полковника высокая занимаемая должность и выслуга лет, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс службе регионального управления МВД.

Уже 22 года Владимир Соколов несет службу в органах внутренних дел Новосибирской области. В июне этого года Соколов переведен с поста начальника отдела внутренних дел Чановского района на должность начальника бердской полиции. На службу в Бердск Владимир Васильевич пришел в звании подполковника МВД.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Поздравляем!!!! Программа максимум выполнена :-D

    Thumb up 7 Thumb down 2

  2. Аноним

    Особой заслуги в этом нет, просто должность полковника, срок выслуги позволяет. Прислали бы другого, был бы тот же результат. А в этой должности, Соколов себя ещё не проявил. Время покажет, настоящий полковник или просто очередной.

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