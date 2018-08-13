Поймала объявленного в розыск педофила жительница Новосибирска

Вечером 9 августа жительница Новосибирска Наталья Булгакова помогла полицейским задержать подозреваемого в надругательстве над пятилетней девочкой. Она заметила предполагаемого педофила, когда ехала в машине с 9-летним сыном по улице Линейной в пятом часу вечера.

«Там у нас гаражи, в прошлом году там мальчика педофил изнасиловал, и я всякий раз туда смотрю, — рассказала Наталья Булгакова корреспонденту НГС. — Ориентировку получила от полицейской девушки вчера. И на НГС у вас вчера читала. Ещё мужу отправила. Вот уроды! В нашем районе второй случай, второй год. И всё в августе месяце».

По словам Натальи Булгаковой, она показывала сыну ориентировку и объясняла, что от этого мужчины надо держаться подальше. В этот момент она заметила в гаражах мужчину, похожего на преступника из ориентировки.

«Я выскакиваю [из машины], давай с ним разговаривать. Вдруг это не он, вдруг наговаривают или я обозналась, — продолжает сибирячка. — Не смогла спокойно. Говорю: «Ты что, мразь, тут делаешь?». Он спросил, что мне от него надо. Я WhatsApp достаю, говорю: «Это ты, мразь?». Он говорит: «Нет, я в другой футболке был» — и от меня [бежать]».

Мужчина побежал в сторону улицы Писарева, а Булгакова — за ним, на ходу позвонив в полицию.

«Я за ним бежала и орала: «Мужики, хватайте, это педофил». Орала и с оператором была на связи. Говорила, где мы бежим. К Писарева прибежала. Смотрю, через дорогу его держат мужики», — пояснила Наталья Булгакова.

Наталья рассказала, что примерно через 15 минут после этого подъехали полицейские. По информации сибирячки, задержанный приехал в Новосибирск из Алтайского края.

В СК России по НСО пояснили, что данную ситуацию в ведомстве не комментируют. Не смогли пояснить ситуацию и в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил информацию о задержании предполагаемого насильника. По словам собеседника, задержанный уже дал признательные показания.

«Его следователь допросил с защитником. Сейчас дальнейшие следственные действия проводим», — уточнил собеседник.

По версии следствия, задержанный надругался над пятилетней девочкой на площадке возле дома в Заельцовском районе. Преступление произошло 5 августа.

Источник: НГС