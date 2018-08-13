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Поймала объявленного в розыск педофила жительница Новосибирска

В правоохранительных органах подтвердили информацию о задержании жителя Алтайского края, подозреваемого в изнасиловании 5-летней девочки. Задержанный уже дал признательные показания.

13.08.2018 Фото: предоставлены Натальей Булгаковой 2 коммент.

Поймала объявленного в розыск педофила жительница Новосибирска

Жительница Новосибирска Наталья Булгакова поймала предполагаемого преступника

Вечером 9 августа жительница Новосибирска Наталья Булгакова помогла полицейским задержать подозреваемого в надругательстве над пятилетней девочкой. Она заметила предполагаемого педофила, когда ехала в машине с 9-летним сыном по улице Линейной в пятом часу вечера.

«Там у нас гаражи, в прошлом году там мальчика педофил изнасиловал, и я всякий раз туда смотрю, — рассказала Наталья Булгакова корреспонденту НГС. — Ориентировку получила от полицейской девушки вчера. И на НГС у вас вчера читала. Ещё мужу отправила. Вот уроды! В нашем районе второй случай, второй год. И всё в августе месяце».

По словам Натальи Булгаковой, она показывала сыну ориентировку и объясняла, что от этого мужчины надо держаться подальше. В этот момент она заметила в гаражах мужчину, похожего на преступника из ориентировки.

«Я выскакиваю [из машины], давай с ним разговаривать. Вдруг это не он, вдруг наговаривают или я обозналась, — продолжает сибирячка. — Не смогла спокойно. Говорю: «Ты что, мразь, тут делаешь?». Он спросил, что мне от него надо. Я WhatsApp достаю, говорю: «Это ты, мразь?». Он говорит: «Нет, я в другой футболке был» — и от меня [бежать]».

Мужчина побежал в сторону улицы Писарева, а Булгакова — за ним, на ходу позвонив в полицию.

«Я за ним бежала и орала: «Мужики, хватайте, это педофил». Орала и с оператором была на связи. Говорила, где мы бежим. К Писарева прибежала. Смотрю, через дорогу его держат мужики», — пояснила Наталья Булгакова.

Поймала объявленного в розыск педофила жительница Новосибирска

По информации НГС, задержанный уже дал признательные показания

Наталья рассказала, что примерно через 15 минут после этого подъехали полицейские. По информации сибирячки, задержанный приехал в Новосибирск из Алтайского края.

В СК России по НСО пояснили, что данную ситуацию в ведомстве не комментируют. Не смогли пояснить ситуацию и в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил информацию о задержании предполагаемого насильника. По словам собеседника, задержанный уже дал признательные показания.

«Его следователь допросил с защитником. Сейчас дальнейшие следственные действия проводим», — уточнил собеседник.

По версии следствия, задержанный надругался над пятилетней девочкой на площадке возле дома в Заельцовском районе. Преступление произошло 5 августа.

Источник: НГС


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(2) Комментариев

  1. Новый мэр

    Вот молодец

    Thumb up 9 Thumb down 1

  2. Аноним

    Если есть результат значит не глупо .

    Thumb up 0 Thumb down 0

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