Не считают смертельным для российской экономики новые санкции США в правительстве РФ.

Министр финансов заявил, что валютные счета граждан в российских банках не пострадают от новых американских санкций.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что возможное введение санкций США будет «неприятным, но не смертельным» для российской экономики. Об этом он сказал в воскресенье в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия 1.

«Это, конечно, неприятно, но несмертельно», — оценил он готовящиеся рестрикции со стороны США. Силуанов пояснил, что российская экономика в последние годы адаптировалась «к санкционным последствиям, которые мы видим уже не один год». Так, по его словам, Россия имеет крепкий платежный баланс, который позволяет стране увеличивать золотовалютные резервы.

Он также заявил, что валютные счета граждан РФ в российских банках не пострадают в случае введения нового пакета санкций со стороны США.

«Даже в случае, если будут введены санкции на какой-то российский банк, никаких проблем с депозитами валютными или рублевыми у наших граждан абсолютно не будет», — подчеркнул Силуанов. Он добавил, что Центральный Банк примет необходимые меры, чтобы поддержать банки, столкнувшиеся с проблемами из-за санкций. «Центральный банк всегда подкрепит своей ликвидностью тот банк, который может попасть в такое сложное положение. Резервов достаточно у Центрального банка, рублевой ликвидности тоже предостаточно, в этом плане никаких проблем, даже если санкции будут введены, для валютных счетов или рублевых счетов наших граждан не будет», — заключил Силуанов.

«Это, конечно, неприятно, но не смертельно», — оценил министр готовящиеся рестрикции со стороны США, пояснив, что наиболее чувствительные точки нового пакета санкций заключаются в ограничениях на государственные банки или один банк и внесении ограничений во вложения иностранных инвесторов в российский долг. Российская экономика в последние годы адаптировалась «к санкционным последствиям, которые мы видим уже не один год», — отметил Силуанов. Так, по его словам, Россия имеет крепкий платежный баланс, который позволяет стране увеличивать золотовалютные резервы.

Первый вице-премьер РФ заявил, что Москва в ответ на готовящиеся санкции Вашингтона снижает вложения своих резервов в американские ценные бумаги, а также переходит к использованию национальных валют вместо американского доллара при международных расчетах.

Отвечая на вопрос, как Россия может отреагировать в случае введения Соединенными Штатами Америки новых санкций против РФ, Силуанов сказал: «Чем ответить? Я уже говорил, что мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику, в американские ценные бумаги. Будем больше осуществлять расчеты не в американских долларах, а в национальной валюте, в других валютах, в том числе и в европейской валюте, и, по сути, эти ограничения выйдут боком для тех же самых американцев».

Министр отметил, что Россия уже значительно сократила вложения своих резервов в американские активы. «Речь идет о золотовалютном резерве Центрального банка и… резервах правительства в лице Фонда национального благосостояния: мы уменьшили вложения этих средств в американские бумаги, оттуда забрали», — пояснил Силуанов.

Кроме того, первый вице-премьер отметил, что РФ инициирует переход от доллара США к национальным валютам при международных расчетах. «Мы все больше и больше налаживаем расчеты не в долларах, а в других валютах: в первую очередь… в рубле, в евро, в китайских юанях и так далее», — сказал он.

Глава Минфина также отметил, что ослабление рубля на фоне санкций США может привести к росту инфляции до 3%, но ее уровень останется в целевом коридоре ЦБ.

Он отметил, что информация о готовящихся новых санкциях США уже сказалась на курсе рубля, и это может привести к росту инфляции. «Действительно, мы видим, что это может сказаться на инфляции», — сказал первый вице-премьер.

«В конце концов, [инфляция] может подрасти до 3%, может быть, чуть больше. Но все равно инфляция останется в пределах того коридора целевого, который определили правительство и ЦБ. Поэтому мы здесь не видим каких-то рисков, скачков инфляции. Инфляция под контролем», — пояснил Силуанов, указав, что при сохранении курсовых соотношений влияние санкций на инфляцию Минфин РФ оценивает приблизительно в 0,5 процентного пункта.

Ранее Госдепартамент сообщил, что власти США с 22 августа вводят новые санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Вашингтон прежде всего вводит запрет на поставку России продукции двойного назначения. Как отметил во время телефонного брифинга представитель Госдепартамента, через 90 дней американские власти примут решение по поводу второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд поставленных ей условий.

Источник: ТАСС