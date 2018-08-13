Отказаться от доллара при расчетах за нефть хочет Россия
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Каждый день цену менять будут? Доллар уже к 70 руб. приближается.
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НВР: Давно пора! Зачем использовать этого посредника вообще не понятно!
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«Силуанов не исключил переход на национальные валюты вместо доллара при торговле нефтью.»
расчеты в нацвалютах — мероприятие из разряда крайне вынужденных. Так как подрывается сама суть денег, как универсального эквивалента стоимости. Продав, например, Турции свой товар и получив за него некую международную валюту, можно купить что-то нужное не только у Турции, но и в любом другом месте. При расчетах в нацвалюте такая возможность существенно снижена: купил у турок — значит, турки должны купить у тебя. Опять же — начинает особую роль играть торговый баланс, так как по большому счету ни одному из партнеров по вынужденному соглашению фантики, бусы и ракушки друг друга особо-то и не нужны. Куда их девать?
Ну не хотите торговать в долларах, то торгуйте в евро или швейцарских франках…
Что за бред, тут какой-то бартер получается бумагу на бумагу, только с одной стороны той бумаги будет немного больше по весу…
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Вот сначала дело а потом слова, как у Травникова
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Дурак понял что он дурак но дураком не перестал быть
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Всё проиграли игроманы хреновы
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Доллар значит высокорисковый инструмент, а национальные валюты Турции и Венесуэлы нет.
Что бы такое заявить на всю страну, тут одними аргентинскими сладостями не обойтись. Тут лоботомия нужна ( ну или врожденное )
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Особенно Венесуэла хороша Друг Мадуро не даст соврать
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