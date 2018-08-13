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Отказаться от доллара при расчетах за нефть хочет Россия

Первый вице-премьер Силуанов заявил, что правительство не планирует закрывать американские компании в России, но доллар становится рискованным инструментом.

13.08.2018 Фото: Кремлин.ру 8 коммент.

Отказаться от доллара при расчетах за нефть хочет Россия

Антон Силуанов

Доллар США становится ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», фрагмент которого был показан на телеканале «Россия 1».

В частности, Силуанов не исключил переход на национальные валюты вместо доллара при торговле нефтью. «Не исключено. Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой <…> становится рисковым инструментом для расчетов», — сказал он.

Первый вице-премьер также отметил, что правительство пока не планирует закрывать американские компании в России. «Мы не планируем в настоящее время каких-либо ограничений, закрытий, как например, взять, и закрыть McDonald’s: в этих компаниях работают наши граждане».

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Россия рассматривает возможность ведения расчетов за нефть в национальных валютах, в том числе с Турцией и Ираном, передает ТАСС.


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    :-D Каждый день цену менять будут? Доллар уже к 70 руб. приближается. :-D

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  2. Аноним

    НВР: Давно пора! Зачем использовать этого посредника вообще не понятно!

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  3. Аноним

    «Силуанов не исключил переход на национальные валюты вместо доллара при торговле нефтью.»
    расчеты в нацвалютах — мероприятие из разряда крайне вынужденных. Так как подрывается сама суть денег, как универсального эквивалента стоимости. Продав, например, Турции свой товар и получив за него некую международную валюту, можно купить что-то нужное не только у Турции, но и в любом другом месте. При расчетах в нацвалюте такая возможность существенно снижена: купил у турок — значит, турки должны купить у тебя. Опять же — начинает особую роль играть торговый баланс, так как по большому счету ни одному из партнеров по вынужденному соглашению фантики, бусы и ракушки друг друга особо-то и не нужны. Куда их девать?
    Ну не хотите торговать в долларах, то торгуйте в евро или швейцарских франках…
    Что за бред, тут какой-то бартер получается бумагу на бумагу, только с одной стороны той бумаги будет немного больше по весу…

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  4. Новый мэр

    Вот сначала дело а потом слова, как у Травникова :-D

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  5. Аноним

    Дурак понял что он дурак но дураком не перестал быть

    Thumb up 2 Thumb down 0

  6. Аноним

    Всё проиграли игроманы хреновы

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  7. Аноним

    Доллар значит высокорисковый инструмент, а национальные валюты Турции и Венесуэлы нет.
    Что бы такое заявить на всю страну, тут одними аргентинскими сладостями не обойтись. Тут лоботомия нужна ( ну или врожденное ) :-D

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