Отказаться от доллара при расчетах за нефть хочет Россия

Доллар США становится ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», фрагмент которого был показан на телеканале «Россия 1».

В частности, Силуанов не исключил переход на национальные валюты вместо доллара при торговле нефтью. «Не исключено. Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой <…> становится рисковым инструментом для расчетов», — сказал он.

Первый вице-премьер также отметил, что правительство пока не планирует закрывать американские компании в России. «Мы не планируем в настоящее время каких-либо ограничений, закрытий, как например, взять, и закрыть McDonald’s: в этих компаниях работают наши граждане».

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Россия рассматривает возможность ведения расчетов за нефть в национальных валютах, в том числе с Турцией и Ираном, передает ТАСС.