Ударило током залезшего в погреб жителя Новосибирска

В субботу в Новосибирске помощь понадобилась местному жителю упавшему в погреб. По сообщению Муниципальной аварийно-спасательной службы, пострадавший получил удар током и не мог самостоятельно выбраться.

Инцидент произошел 11 августа в 18:25 в Кировском районе столицы Сибири на ул. Изыскателей.

-Мужчину в погребе ударило током, не может вылезти самостоятельно. Вызов отменили в пути следования, так как его извлекли до прибытия спасателей, — рассказали в МАСС.