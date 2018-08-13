ЦИК призывает объединяться для референдума по пенсионному возрасту региональным группам

Председатель ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала возникновение региональных подгрупп инициативных групп по проведению всероссийского референдума.

-Ситуация, связанная с возможным повышением пенсионного возраста, породила беспрецедентную гражданскую активность. По итогам проведения собраний в 15 избирательных комиссий субъектов Российской Федерации поступили 20 ходатайств о регистрации региональных подгрупп по проведению референдума, – напомнила она.

– Я хочу, чтобы меня услышали создатели инициативных групп по проведению референдума. Пожалуйста, не плодите одинаковые по сути, но разные по форме вопросы. Уже есть зарегистрированные инициативные подгруппы, и чем больше их будет, тем меньше вероятность того, что кто-то дойдет до референдума. Объединяйтесь вокруг тех групп, где уже сформулированы вопросы. Если сейчас каждый будет сам изобретать сходный вопрос, это девальвирует саму идею проведения референдума. Кто от этого выиграет? Собирайте инициативные группы, берите на вооружение те вопросы, которые утверждены, и объединяйтесь, потому что собрать-то нужно 43 региона. Это очень серьезно, — ответила глава ЦИК после того, как «Курьер. Среда. Бердск» опубликовал информацию о возможных провокациях в Новосибирске.

Коммунисты опасаются срыва всероссийского плебисцита по пенсионной реформе: альтернативные группы не смогут собрать 50 тыс. подписей в каждом регионе и ЦИК откажет в референдуме по формальным причинам, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В четверг, 9 августа, в Избирательную комиссию Новосибирской области поступило ходатайство о регистрации региональной подгруппы инициативной группы для проведения референдума по повышению пенсионного возраста. Вопрос, заявленный активистами, звучит так: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначении пенсии по старости?».

В новосибирском обкоме КПРФ полагают, что их опередила партия «Родина» (во всяком случае, в списке инициативной группы есть фамилии ее членов). Но она имеет мало шансов представлять регион в организации общероссийского референдума по пенсионной реформе, считают коммунисты. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» юрист регионального отделения компартии Камиль Джафаров, вопрос «Родины» на плебисцит ранее не был утвержден ЦИКом.

Вместе с тем, 10 августа инициативная группа по организации референдума от КПРФ направила в облизбирком свое ходатайство. С вопросом: «Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?». Стоит отметить, что в группу из 140 человек вошли четверо жителей Бердска.

Чтобы референдум в масштабах страны состоялся, должны проявить инициативу не менее половины субъектов РФ, то есть 43. После того, как ЦИК даст разрешение, региональные группы обязаны собрать 50 тыс. подписей в поддержку референдума. Камиль Джафаров не уверен, что «Родина» сможет это сделать. Тем не менее, он считает появление альтернативных групп провокацией, нацеленной на срыв волеизъявления народа.

-Другие силы, не относящиеся к КПРФ и их союзникам, создают свои инициативные группы, тем самым блокируя референдум. Во-первых, они не смогут собрать необходимые 50 тыс. подписей в регионе. Во-вторых, они не в состоянии сформировать федеральную группу и войти в нее. Но их могут зарегистрировать, а «наших» нет. И референдум провалится, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» юрист, заявив о своей уверенности в том, что группы-двойники регистрируются именно для того, чтобы провалить плебисцит.

Камиль Джафаров не исключает, что у альтернативной группы получится зарегистрировать свой вопрос и тогда у нее появится шанс представлять всю Новосибирскую область. По закону от региона на референдуме может выступать только одна инициативная группа — которая обратилась первой.

-Я настоятельно рекомендую всем инициативным группам в регионах посмотреть, какой из пяти утвержденных ЦИК России вопросов, предложенных для вынесения на референдум, больше отвечает вашим чаяниям и присоединиться к той группе, которая вам импонирует, – обратилась Элла Памфилова к уполномоченным представителям региональных подгрупп. – Этим вы увеличите вероятность проведения референдума. Если вы так поступите, то уже не будет необходимости рассматривать вопрос на заседании ЦИК России. Если вы будете соблюдать все необходимые процедуры, то избирательная комиссия вашего региона зарегистрирует вас самостоятельно.