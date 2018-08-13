ЦИК призывает объединяться для референдума по пенсионному возрасту региональным группам

Глава ЦИК Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала возникновение региональных подгрупп инициативных групп по проведению всероссийского референдума.
-Ситуация, связанная с возможным повышением пенсионного возраста, породила беспрецедентную гражданскую активность. По итогам проведения собраний в 15 избирательных комиссий субъектов Российской Федерации поступили 20 ходатайств о регистрации региональных подгрупп по проведению референдума, – напомнила она.
– Я хочу, чтобы меня услышали создатели инициативных групп по проведению референдума. Пожалуйста, не плодите одинаковые по сути, но разные по форме вопросы. Уже есть зарегистрированные инициативные подгруппы, и чем больше их будет, тем меньше вероятность того, что кто-то дойдет до референдума. Объединяйтесь вокруг тех групп, где уже сформулированы вопросы. Если сейчас каждый будет сам изобретать сходный вопрос, это девальвирует саму идею проведения референдума. Кто от этого выиграет? Собирайте инициативные группы, берите на вооружение те вопросы, которые утверждены, и объединяйтесь, потому что собрать-то нужно 43 региона. Это очень серьезно, — ответила глава ЦИК после того, как «Курьер. Среда. Бердск» опубликовал информацию о возможных провокациях в Новосибирске.
Коммунисты опасаются срыва всероссийского плебисцита по пенсионной реформе: альтернативные группы не смогут собрать 50 тыс. подписей в каждом регионе и ЦИК откажет в референдуме по формальным причинам, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
В четверг, 9 августа, в Избирательную комиссию Новосибирской области поступило ходатайство о регистрации региональной подгруппы инициативной группы для проведения референдума по повышению пенсионного возраста. Вопрос, заявленный активистами, звучит так: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначении пенсии по старости?».
В новосибирском обкоме КПРФ полагают, что их опередила партия «Родина» (во всяком случае, в списке инициативной группы есть фамилии ее членов). Но она имеет мало шансов представлять регион в организации общероссийского референдума по пенсионной реформе, считают коммунисты. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» юрист регионального отделения компартии Камиль Джафаров, вопрос «Родины» на плебисцит ранее не был утвержден ЦИКом.
Вместе с тем, 10 августа инициативная группа по организации референдума от КПРФ направила в облизбирком свое ходатайство. С вопросом: «Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?». Стоит отметить, что в группу из 140 человек вошли четверо жителей Бердска.
Чтобы референдум в масштабах страны состоялся, должны проявить инициативу не менее половины субъектов РФ, то есть 43. После того, как ЦИК даст разрешение, региональные группы обязаны собрать 50 тыс. подписей в поддержку референдума. Камиль Джафаров не уверен, что «Родина» сможет это сделать. Тем не менее, он считает появление альтернативных групп провокацией, нацеленной на срыв волеизъявления народа.
-Другие силы, не относящиеся к КПРФ и их союзникам, создают свои инициативные группы, тем самым блокируя референдум. Во-первых, они не смогут собрать необходимые 50 тыс. подписей в регионе. Во-вторых, они не в состоянии сформировать федеральную группу и войти в нее. Но их могут зарегистрировать, а «наших» нет. И референдум провалится, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» юрист, заявив о своей уверенности в том, что группы-двойники регистрируются именно для того, чтобы провалить плебисцит.
Камиль Джафаров не исключает, что у альтернативной группы получится зарегистрировать свой вопрос и тогда у нее появится шанс представлять всю Новосибирскую область. По закону от региона на референдуме может выступать только одна инициативная группа — которая обратилась первой.
-Я настоятельно рекомендую всем инициативным группам в регионах посмотреть, какой из пяти утвержденных ЦИК России вопросов, предложенных для вынесения на референдум, больше отвечает вашим чаяниям и присоединиться к той группе, которая вам импонирует, – обратилась Элла Памфилова к уполномоченным представителям региональных подгрупп. – Этим вы увеличите вероятность проведения референдума. Если вы так поступите, то уже не будет необходимости рассматривать вопрос на заседании ЦИК России. Если вы будете соблюдать все необходимые процедуры, то избирательная комиссия вашего региона зарегистрирует вас самостоятельно.
Б…ь наделали делов тв…и. А может экономику лучше поднимать будем а не фигней заниматся. Может хватит народ др…ть. Люди хотят спокойной жизни,стабильности,семьи,а не смотреть мультики с ракетами,террористами и вилами воров
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Работать не пробовали? Там и времени на телевизор много не останется. И на ролики врунов-популистов, показывающие якобы виллы воров.
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«показывающие якобы виллы воров.»
А чьи?
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«Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России могут быть отменены государственные пенсии как таковые.»
Вообще то, отказ от базового обязательства государства означает его дефолт. Сам факт «пенсионной реформы», целью которой является резкое снижение числа пенсионеров банально за счет того, что значительная часть из них попросту умрет, не дожив до пенсий — это уже преддефолтное состояние, при котором государство-банкрот сбрасывает с себя часть обязательств. Отказ от государственных пенсий как таковых — дефолт в чистом виде. Банкротство.
Путинский режим — банкрот. Ситуация с пенсионной реформой — маркер этого банкротства. Если государство отрезает от себя самых беззащитных и бросает их на произвол судьбы — оно утрачивает смысл своего существования. Зачем оно, такое? Грозить отсель какому-то шведу? Путинское государство последовательно отказывается от всех функций государства по отношению к населению, при этом приватизировав базовый ресурс развития страны. Украв, попросту говоря.
Здесь нужно просто понять и принять: вне зависимости от всех ультра-патриотических речей в телевизоре и рвущихся с поводков пропагандистов, уверяющих в безмерной заботе и многотрудных каждодневных раздумьях о судьбах родины, нынешний режим — похоронная команда. Причем команда мародёров. Их задача — ободрать покойника как липку, не погнушавшись даже вырванными зубами. И никак иначе охарактеризовать правящую клику невозможно. Просто мародеры. И всё.
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Как распалились то, разошлись. Речи про то чтобы отменить пенсии совсем и бросить пенсионеров конечно не идёт. Речь о более высоких и современных стандартах. А вы ментально застряли в СССР, и вам больно, что советские стандарты сменяются другими.
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Ты вообще знаешь что такое зарабатывать? Работа от слова раб.Я не в каменном веке живу,и пахал так что тебе даже и не снилось.А точ то ты на заводе х…м груши околачивал с 8 до 5 и теперь трешь о работе,прижми зад.Я говорю что мне люд простой жалко,и что такие как ты им мозг весь вынесли.Понял!!!!!
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«пахал так что тебе даже и не снилось»
Вот и отлично.
«может экономику лучше поднимать будем а не фигней заниматся… мне люд простой жалко»
Пахать надо. Только труд создает блага. Если висит на шее работающего по пенсионеру, который и не пенсионер на самом деле, это неправильно.
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