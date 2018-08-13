Потребители обеспечат рост российской экономики

ВВП по итогам этого года вырастет на 1,6%, инфляция составит 3,5%, а розничный товарооборот увеличится на 3,7%, следует из консенсус-прогноза «Известий», участие в котором приняли аналитики ведущих банков. Основной вклад в рост российской экономики вносит потребительский сектор, а сдерживающим фактором является риск новых санкций. Рост цен в этом году подстегнет увеличение стоимости бензина и предстоящее повышение НДС, однако инфляция всё равно не превысит целевого уровня.

Рост экономики в этом году уложится в прогноз ЦБ в 1,5–2%, однако будет ниже прогноза Минэкономразвития в 1,9%. Консенсус-опрос «Известий» аналитиков ведущих банков показал, что рост ВВП составит 1,6%. При этом большинство экспертов делают ставку на рост в 1,8%. Самый низкий прогноз у руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталии Орловой — 1%. По ее словам, показатели роста экономики второго полугодия в условиях санкций могут оказаться более низкими, даже если во втором квартале экономика росла быстрее за счет эффекта чемпионата мира по футболу.

Основным драйвером увеличения ВВП в этом году будет успешная реализация стратегии импортозамещения, развитие инфраструктуры, включая строительство объектов и транспортных узлов к ЧМ-2018, отметили в банке «Русский стандарт». Также экономику подстегнет рост расходов россиян, добавил директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие».

Доля расходов домашних хозяйств на конечное потребление составляет 53% от использованного ВВП, заметил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. За счет низкой инфляции и безработицы, роста номинальных и реальных зарплат, а также реальных доходов населения в этом году активизировались потребительские настроения граждан. В определенной мере им способствует и рост потребительского кредитования.

Увеличение трат граждан разгонит и розничный товарооборот, уверены аналитики. В среднем, по их прогнозу, этот показатель в 2018 году увеличится на 3,7%. Это больше, чем годом ранее (1,2%), и относительно хороший результат после падения показателя в 2015–2016 годах, однако всё же меньше, чем до кризиса. Например, в 2012 году розничная торговля выросла на 6,3%.

Рост потребительской активности обусловлен увеличением реальной заработной платы и доли денежных доходов населения, направляемых на оплату товаров и услуг, пояснил начальник отдела стратегического маркетинга банка «Ак Барс» Руслан Селиванов. К тому же в этом году реализуется отложенный из-за кризиса спрос населения на крупные покупки, добавили в «Русском стандарте».

Увеличение розничного товарооборота, в свою очередь, станет одной из причин ускорения инфляции. Аналитики ожидают ее роста на 3,5%. Однако основными причинами ее увеличения эксперты считают рост стоимости бензина и предстоящее повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Увеличение НДС состоится в следующем году, однако эффект от него начнет реализовываться уже в этом.

Еще одна причина ускорения инфляции — проблемы с урожаем в начале этого лета из-за дождливой погоды в регионе центрального Черноземья, отметила аналитик Росбанка Анна Заигрина. Вследствие этого на полки магазинов поступит меньше овощей и фруктов, чем ожидалось изначально, что и повлечет за собой небольшое их удорожание. При этом инфляция всё равно будет оставаться в пределах исторического минимума и не превысит цель ЦБ в 4%, сошлись во мнении все аналитики.

По прогнозу регулятора, увеличение стоимости товаров и услуг может превысить целевой уровень в 2019 году и составить 4,5%. Однако в начале 2020 года инфляция замедлится, уверены в ЦБ. Потенциальный рост российской экономики не превышает 2% из-за структурных ограничений, отмечал регулятор в своем последнем релизе по ключевой ставке. Потребительское поведение же в этом году нормализовалось, однако у граждан выросли инфляционные ожидания после апрельских санкций.