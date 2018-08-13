Вышел из «Единой России» протестующий против пенсионной реформы глава сельсовета на Алтае

Андрей Бусс, глава администрации Кадниковского сельсовета (Мамонтовский район), вышел из рядов «Единой России» («ЕР») в знак протеста против повышения пенсионного возраста и всей политики партии. Об этом Бусс сам сообщил altapress.ru, а скан его заявления от 9 августа на странице в Фейсбук выложила лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова.

Бусс написал, что был одним из старейших членов партии в районе, участвовал в создании местного отделения, но дальнейшее нахождение в партии считает недопустимым.

По его словам, «ЕР» под руководством Дмитрия Медведева «превратилась в инструмент по проведению антинародной политики»: партия раз за разом руками депутатов Госдумы принимает решения, ухудшающие жизнь населения. «Экономия на простых гражданах и поддержка олигархов — вот плоды ее политики», — заявил глава сельсовета.

Андрей Бусс пришел к выводу, что «ЕР» выстроила вертикаль, в которой властвуют угодничество и лицемерие, никакое инакомыслие не допускается, а поступки по закону и совести преследуются.

Последней каплей, по его словам, стало принятие решение о повышении пенсионного возраста.

Бусс также говорит о том, что решения «ЕР» привели к плачевному состоянию сел и местного самоуправления.

Из заявления Андрея Бусса:

Местное самоуправление оставлено без средств к существованию, у нас отобрали практически все налоговые поступления. А за попытки сохранить за собой полномочия, даже предписанные законом, мы получаем сокращение финансирования, наращивание морального и административного давления.

По данным altapress.ru, Андрей Бусс занимает активную гражданскую позицию. Уже не раз его работа вызывала неудовольствие вышестоящих властей.

Андрей Бусс, глава администрации Кадниковского сельсовета:

Вы понимаете, говорится одно, делается другое. Если сказал правду, тебя сразу в пятую колонну записывают, начинают давить. У меня просто наболело. Я понимаю, что если ты понимаешь все, что происходит в партии, и не выходишь из нее, значит ты соучастник.

Как пишет Бусс, уже не первый год село всем миром ведет борьбу за сохранение будущего — против реорганизации нашей школы, детского сада, за сохранение рабочих мест в сельсовете. «Что мы получаем в ответ? Вместо помощи и поддержки или хотя бы попыток войти в положение жителей села нас буквально ломают».

Бусс не единственный единоросс, покинувший партию в знак протеста против пенсионной реформы. Заявления, например, написали активисты и депутаты из Ивановской, Саратовской, Брянской и других областей.

Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста принят Госдумой только в первом чтении. Из всей фракции «ЕР» против проголосовала только Наталья Поклонская, за что ее попросили сдать партбилет.

Депутаты краевого заксобрания из фракции «ЕР» также одобрили законопроект, хоть и с оговорками. Против высказался только Юрий Матвейко.

Коммунисты подали заявку в Центризбирком на проведение всероссийского референдума по данному вопросу.