Разбилась упавшая в открытую ливневку 7-летняя девочка в Новосибирске

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Спасибо, что сообщаете такие новости! Ведь нам крайне важно каждый день узнавать с подробностями где и как умирают и калечатся дети. Мы ведь об этом так-то не догадываемся. Еще забудем вдруг, увлечемся чем-нибудь позитивным, оптимистичным…В общем, молодцы!
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…., недалеко от места, где три года случилась трагедия,… Редакция, хоть немного проверяйте то, что публикуется…
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