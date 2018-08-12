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Разбилась упавшая в открытую ливневку 7-летняя девочка в Новосибирске

Дети убегали от собак и не заметили колодец без крышки. Девочка при падении сломала лобную кость и выбила зубы.

12.08.2018 Фото: Инцидент Новосибирск/Катя 2 коммент.

Разбилась упавшая в открытую ливневку 7 летняя девочка в Новосибирске

На месте инцидента

Очередной несчастный случай с ребенком произошел в Октябрьском районе, недалеко от места, где три года случилась трагедия, утонули двое детей. 8 августа в открытый люк ливневой канализации упала 7-летняя девочка, получив серьезные травмы, сообщает «Инцидент Новосибирск».

Девочка шла со старшим братом, за ними увязались собаки и дети побежали. Девочка не заметила открытую ливневку и упала. Брат позвал на помощь прохожего, который услышал детские стоны из колодца и достал ребенка, после чего вызвал скорую помощь. На автомобиле детской реанимации девочка была госпитализирована в больницу. В результате падения она получила серьезные травмы: сломана лобная кость, выбиты все передние зубы и множество гематом.

Со слов местных жителей, люки стоят открытые с осени 2017 года и, несмотря на рядом расположенную школу и обращения граждан, администрация Октябрьского района не смогла изыскать возможность и закрыть люки.

Разбилась упавшая в открытую ливневку 7 летняя девочка в Новосибирске


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Спасибо, что сообщаете такие новости! Ведь нам крайне важно каждый день узнавать с подробностями где и как умирают и калечатся дети. Мы ведь об этом так-то не догадываемся. Еще забудем вдруг, увлечемся чем-нибудь позитивным, оптимистичным…В общем, молодцы!

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  2. ООО

    …., недалеко от места, где три года случилась трагедия,… Редакция, хоть немного проверяйте то, что публикуется…

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