Разбилась упавшая в открытую ливневку 7-летняя девочка в Новосибирске

Очередной несчастный случай с ребенком произошел в Октябрьском районе, недалеко от места, где три года случилась трагедия, утонули двое детей. 8 августа в открытый люк ливневой канализации упала 7-летняя девочка, получив серьезные травмы, сообщает «Инцидент Новосибирск».

Девочка шла со старшим братом, за ними увязались собаки и дети побежали. Девочка не заметила открытую ливневку и упала. Брат позвал на помощь прохожего, который услышал детские стоны из колодца и достал ребенка, после чего вызвал скорую помощь. На автомобиле детской реанимации девочка была госпитализирована в больницу. В результате падения она получила серьезные травмы: сломана лобная кость, выбиты все передние зубы и множество гематом.

Со слов местных жителей, люки стоят открытые с осени 2017 года и, несмотря на рядом расположенную школу и обращения граждан, администрация Октябрьского района не смогла изыскать возможность и закрыть люки.