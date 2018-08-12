В Новосибирске Mercedes-Benz влетел в торговые киоски: погиб неустановленный мужчина

12 августа в 4.45 утра 23-летний водитель, управляя автомобилем «Mercedes-Benz», двигался со стороны ул. Ленинградской в сторону ул. Московской. По неизвестной пока причине, напротив дома 62 по улице Никитина совершил наезд на торговые киоски, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

По предварительной информации, в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водитель автомобиля, его пассажир, и продавец одного из киосков.

Неустановленный мужчина от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, а также личности участников аварии.

По данному факту проводится проверка.