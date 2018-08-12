В Новосибирске Mercedes-Benz влетел в торговые киоски: погиб неустановленный мужчина
Путин едет в Новосибирск поддержать Травникова
Лайма Вайкуле не будет петь в Крыму ни за какой гонорар
Шойгу Германии: спросите у дедушек, каково это — разговаривать с Россией с позиции силы!
Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Полыхал почти два часа дачный дом в СНТ под Бердском
Сильное землетрясение произошло на Алтае
Отзеркалим: Россия зеркально ответит на новый пакет санкций США
Майдан: 440 человек пострадали в антиправительственной акции в Румынии
Ну явно, последствия солнечного затмения! Крышу сносит…
3 0
Так День ВВС.)))
3 0