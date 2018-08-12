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В Новосибирске Mercedes-Benz влетел в торговые киоски: погиб неустановленный мужчина

В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водитель автомобиля, его пассажир, и продавец одного из киосков.

12.08.2018 Фото: АСТ-54 2 коммент.

В Новосибирске Mercedes Benz влетел в торговые киоски: погиб неустановленный мужчина

Ночью автомобиль в летел в киоски, погиб мужчина

12 августа в 4.45 утра 23-летний водитель, управляя автомобилем «Mercedes-Benz», двигался со стороны ул. Ленинградской в сторону ул. Московской. По неизвестной пока причине, напротив дома 62 по улице Никитина совершил наезд на торговые киоски, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

По предварительной информации, в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водитель автомобиля, его пассажир, и продавец одного из киосков.

Неустановленный мужчина от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, а также личности участников аварии.

По данному факту проводится проверка.

 


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Ну явно, последствия солнечного затмения! Крышу сносит… 8)

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  2. ВВС

    Так День ВВС.)))

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