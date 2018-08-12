Путин едет в Новосибирск поддержать Травникова

Газета «Ведомости» сообщает, что президент Владимир Путин до конца сентября несколько раз выступит на тему пенсионной реформы. По информации источников издания, комментарии главы страны будут более развернутыми.

— Сейчас будет разъяснительная кампания, он объяснит свою позицию, — сказал собеседник издания.

О планах главы государства посетить Новосибирскую область в конце августа стало известно в начале этой недели из заметки «Дождя». В время визита запланированы публичные мероприятия, в рамках которых Владимир Путин поддержит в предвыборной кампании Андрея Травникова.

По данным «Ведомостей» со ссылкой на два источника, близкие к администрации президента, Путина в Новосибирске ждут на форуме «Технопром-2018». Последний визит президента в Новосибирск произошел 7-8 февраля этого года. Тогда Путин встретился с учеными СО РАН, посетил Институт ядерной физики и провел совещание с Андреем Травниковым.