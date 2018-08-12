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Путин едет в Новосибирск поддержать Травникова

«Ведомости»: Владимира Путина в Новосибирске ждут на форуме «Технопром-2018».

12.08.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 14 коммент.

Путин едет в Новосибирск поддержать Травникова

Владимир Путин на открытии Бугринского моста в Новосибирске

Газета «Ведомости» сообщает, что президент Владимир Путин до конца сентября несколько раз выступит на тему пенсионной реформы. По информации источников издания, комментарии главы страны  будут более развернутыми.

— Сейчас будет разъяснительная кампания, он объяснит свою позицию, — сказал собеседник издания.

О планах главы государства посетить Новосибирскую область в конце августа стало известно в начале этой недели из заметки «Дождя».  В время визита запланированы публичные мероприятия, в рамках которых Владимир Путин поддержит  в предвыборной кампании Андрея Травникова.

По данным «Ведомостей» со ссылкой на два источника, близкие к администрации президента, Путина в Новосибирске ждут на форуме «Технопром-2018». Последний визит президента в Новосибирск произошел 7-8 февраля этого года. Тогда Путин встретился с учеными СО РАН, посетил Институт ядерной физики и провел совещание с Андреем Травниковым.

 


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(14) Комментариев

  1. Вовочка

    И это правильно! Голосуя за Травникова, ты голосуешь за партию Единая Россия, за правительство Медведева и за пенсию в 65. Голосуй за Травникова!

    Thumb up 19 Thumb down 3

  2. пенсионер МВД

    Не верю в искренности заботы кормчего о нашем народе, он как бы при молчаливом одобрении переназначил правительство, позволяет ему всякие выкрутасы с пенсией и прочим и как бы «это» правительство антинародное а сам гарант(основатель этой правящей партии) и ни при делах и как бы кот гуляющий сам по себе)) ну настоящий КГБист. Позволяет «пилить» бюджет, гнать капитал за бугор, богатым богатеть и труженикам сидеть(ласковыми речами) смирно, леса горят, рыбный флот умирает, самолёты падают, а «он мятежный» чисто кристальный а ко агнец только нимба мы народ не замечаем… тьфу.. Я уверен капитализм, насаждаемый мне этой властью, чужд русскому народу. рс. к теме о выборах… ужж научилась власть сладко говорить да мягко стелить перед выборами. И я горд тем духом Сибири свободолюбия, со времён ссыльных, времён царского правления, когда наши предки были и духом, и опорой, и надеждой всей России(не боюсь пафосности) Сибирь- это русский дух свободы и справедливости!

    Thumb up 17 Thumb down 2

  3. Аноним

    а перед мартовскими выборами путин «деликатно» промолчал о грядущей пенсионной реформе, а ведь такие вещи готовятся загодя…
    получается,в очередной раз соврамши своим избирателям , Володя?
    хрен бы тебя выбрали тогда , скажи людям правду…

    Thumb up 19 Thumb down 2

    • Аноним

      вот и Врио о своём отношении к пенсионному рейдерству благоразумно помалкивает… до выборов. А 10 сентября потом горячо одобрит, с юношеским максимализмом.

      Может не будем наступать на одни грабли дважды? — «прокатим» кремлёвского ставленника 9 сентября. Всего-то надо — ПРИЙТИ на выборы и проголосовать за любого кроме Врио (или если никто не нравится — сразу «за всех»). Чем выше будет явка 9считается по количеству выданных бюллетеней), тем ниже(в %-х) результаты всех кандидатов. главное что бы Трасников не набрал в первом туре >50%.

      Thumb up 5 Thumb down 3

      • Аноним

        я б пришел на «выборы», если был бы честный подсчет голосов…тогда можно было бы прокатить Травникова..
        Но у моих родственниц был опыт участия в избирательной комиссии — и как рисуют количество голосов за правильного кандидата, я знаю…
        от банального пригона воинских частей с солдатиками с командой голосовать за конкретную фамилию до банального вбрасывания бюллетеней…и банального приписывания голосов — с подписями всех членов счетной комиссии (а куда им деваться?) …

        Thumb up 8 Thumb down 2

        • Аноним

          Нужно использовать день голосования 9 сентября по полной программе, как продолжение общегражданского «антипенсионного» протеста, не допуская прихода на избирательные участки только забитых бюджетников и оболваненных телепропагандой домохозяек.

          Эффективность «вбросов» и приписок зависит от количества пришедших на изб.участки. Если избирателей пришло мало и «главному кандидату» не хватает до 50% чуть-чуть — достаточно осторожно вбросить на 3-х, 4-х участках в нескольких районах по 30-40 бюллетеней. Если же пришло много и «главному» не хватает несколько тысяч голосов — такой «вброс» провернуть будет уже гораздо сложнее и рискованнее.

          Отсидеться дома, это дать лишний козырь в руки путинским пропагандистам: «Какое падение доверия к «Единой России»?! У них все кандидаты выиграли выборы в первом туре!»

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  4. Moris

    он сам себя выбрал… а выборы это спектакль для запада о русской демократии

    Thumb up 11 Thumb down 2

  5. Аноним

    В Новосибирске на митингах люди скандируют «Путин-вор!» http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/27/366215-na-mitinge-protiv-pensionnoj-reformy-prizvali-bojkotirovat-vybory-gubernatora-novosibirskoj-oblasti
    возлагая т.о. ответственность за социально-экономическую катастрофу в стране не на каких-то мифических внешних врагов (Америку, госдеп, МВФ), а на того, кто на самом деле довел страну до такого состояния.
    Утрата доверия к «первому лицу» нарастает, и в какой-то момент его «поддержка» может сыграть для его ставленника совсем обратную роль.

    Thumb up 10 Thumb down 2

  6. Новый мэр

    Видать совсем плохо в регионах, раз сам приезжает агитировать,но уже песни петь о скрепах и прорывах бессмыслено.Не верим,слишком много и часто обманывал ты свой народ Вова.

    Thumb up 13 Thumb down 2

  7. Медвепут

    10 августа на Камчатку прилетела делегация правительства России во главе с премьером Дмитрием Медведевым. По приказу службы безопасности были завалены землей и бетонными блоками проезды к приусадебным участкам, прилегающие к трассе, по которой носился премьерский кортеж. Бетонное ограждение поставили даже у одного из кладбищ. Видимо, и оттуда шла какая-то угроза. Вечером в пятницу после работы десятки дачников, чертыхаясь и матерясь, откапывали дороги, чтобы проехать к своим домам.Как сообщает информагентство «Кам 24», для туристов дорогу перекрыли еще вечером в четверг. На тропе, ведущей к берегу океана, установили металлоискатели. В поле, где жители близлежащих поселков обычно запасаются сеном, оборудовали вертолетную площадку. Связисты обеспечили на пляже качественный интернет. Когда председатель уедет, городок исчезнет — так же быстро, как появился.Находясь в ПВР, Медведев прокомментировал повышение пенсионного возраста в России. «Это как горькое лекарство.Символично, что мудрая мысль пришла ему в голову именно на Камчатке, где чиновники и депутаты недавно подняли себе пенсии до 150 тысяч рублей в месяц. Для них лекарство в виде пенсионной реформы горьким явно не станет.

    Thumb up 14 Thumb down 2

  8. Екатерина

    Теперь в любом случае я голосую ПРОТИВ Единой России и всех, кто с ней связан, не зависимо от симпатий! Предатели и вруны!

    Thumb up 12 Thumb down 2

  9. Аноним

    Новость не огонь. Курьер Бердскими новостями лучше бы радовал

    Thumb up 1 Thumb down 4

  10. Аноним

    Голосуя за Травникова-голосуем за нищету, воровство и унижение России!

    Thumb up 4 Thumb down 2

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