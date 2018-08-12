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Лайма Вайкуле не будет петь в Крыму ни за какой гонорар

Певица не питает теплых чувств к СССР, и счастлива, что он распался.

12.08.2018 Фото: Wikimedia Commons 12 коммент.

Лайма Вайкуле не будет петь в Крыму ни за какой гонорар

Лайма Вайкуле не поехала бы в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили

Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев прокомментировал заявление певицы о Крыме, пишет РИА Новости.
Ранее Вайкуле во время своего пребывания в Одессе заявила, что не поехала бы в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили. Помимо этого артистка также добавила, что не питает теплых чувств к СССР, и счастлива, что он распался.

«Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это всё перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно», — приводит слова Яковлева радиостанция «Говорит Москва».

Крым стал российским регионом в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России.

 


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(12) Комментариев

  1. Гость

    Ещё она пояснила, что «европейским артистам запрещено посещать Крым»! И чё?! В СССР их запреты «душили», «не давали свободно жить», а запреты из ес и пиндосии — просто амброзия для души?! Приспособленцы и фарисеи!
    Гнать из России-Матушки таких паяцев! 8)

    Thumb up 28 Thumb down 8

  2. Ирина

    Гнать однозначно. И не приглашать ни на какие мероприятия.

    Thumb up 27 Thumb down 7

  3. Аноним

    Лайма вайкуле. Какой то гастарбайтер :-D

    Thumb up 20 Thumb down 3

  4. Аноним

    А на каком языке пела эта лайка в Одессе?
    И где ей пенсию начислили?

    Thumb up 20 Thumb down 4

  5. Аноним

    Поклонники таланта Лаймы аж завыли, что в Крыму невозможно вживую послушать кумира миллионов, этакую мега-звезду.

    Thumb up 13 Thumb down 1

  6. Аноним

    Лайма Вайкуле не будет петь в Крыму ни за какой гонорар

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/08/12/369160-lajma-vajkule-ne-budet-pet-v-krymu-ni-za-kakoj-gonorar

    Наверно мало предлагали.
    Все они продажные, просто дело в цене.

    Thumb up 13 Thumb down 1

    • Гость

      Пока она выступает в других местах, и получает гонорары (немаленькие), она в Крыму петь не будет. А когда в другие места перестанут приглашать, согласилась бы и на Крым. Только поздно.
      Каков портрет, таков пейзаж.

      Thumb up 0 Thumb down 1

  7. Аноним

    Пошептала что то там про вернисаж,да пикадилю,пенки сгребла,стала «великой» типа такой певицей!!!Да у нас таких певцов,как ***натза баней!!!Могучая российская эстрада не оскудеет без ее могучего голоса…

    Thumb up 10 Thumb down 1

  8. Аноним

    лайму геть из России…)
    но справедливости ради …тогда надо гнать и Сбербанк, ВТБ, Альфа банки, Футбольный союз России и сотни других госкорпораций и холдингов , которые тоже до сих пор отказываются работать в Крыму из за санкций…)
    и даже Почта России там не работает, вместо неё работает т.н. Почта Крыма ))
    давайте и руководителей этих структур тоже выгоним…на Колыму ))

    Thumb up 11 Thumb down 2

  9. Гость

    Болезнь Лайма

    Thumb up 1 Thumb down 0

  10. Аноним

    Лайка Ваймуле.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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