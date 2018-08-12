Лайма Вайкуле не будет петь в Крыму ни за какой гонорар

Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев прокомментировал заявление певицы о Крыме, пишет РИА Новости.

Ранее Вайкуле во время своего пребывания в Одессе заявила, что не поехала бы в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили. Помимо этого артистка также добавила, что не питает теплых чувств к СССР, и счастлива, что он распался.

«Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это всё перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно», — приводит слова Яковлева радиостанция «Говорит Москва».

Крым стал российским регионом в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России.