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Лайма Вайкуле не будет петь в Крыму ни за какой гонорар
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Ещё она пояснила, что «европейским артистам запрещено посещать Крым»! И чё?! В СССР их запреты «душили», «не давали свободно жить», а запреты из ес и пиндосии — просто амброзия для души?! Приспособленцы и фарисеи!
Гнать из России-Матушки таких паяцев!
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Гнать однозначно. И не приглашать ни на какие мероприятия.
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Лайма вайкуле. Какой то гастарбайтер
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А на каком языке пела эта лайка в Одессе?
И где ей пенсию начислили?
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Поклонники таланта Лаймы аж завыли, что в Крыму невозможно вживую послушать кумира миллионов, этакую мега-звезду.
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Лайма Вайкуле не будет петь в Крыму ни за какой гонорар
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/08/12/369160-lajma-vajkule-ne-budet-pet-v-krymu-ni-za-kakoj-gonorar
Наверно мало предлагали.
Все они продажные, просто дело в цене.
13 1
Пока она выступает в других местах, и получает гонорары (немаленькие), она в Крыму петь не будет. А когда в другие места перестанут приглашать, согласилась бы и на Крым. Только поздно.
Каков портрет, таков пейзаж.
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Пошептала что то там про вернисаж,да пикадилю,пенки сгребла,стала «великой» типа такой певицей!!!Да у нас таких певцов,как ***натза баней!!!Могучая российская эстрада не оскудеет без ее могучего голоса…
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лайму геть из России…)
но справедливости ради …тогда надо гнать и Сбербанк, ВТБ, Альфа банки, Футбольный союз России и сотни других госкорпораций и холдингов , которые тоже до сих пор отказываются работать в Крыму из за санкций…)
и даже Почта России там не работает, вместо неё работает т.н. Почта Крыма ))
давайте и руководителей этих структур тоже выгоним…на Колыму ))
11 2
Да тоже надо бы! По списку! Холодными вагонами!
2 1
Болезнь Лайма
1 0
Лайка Ваймуле.
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