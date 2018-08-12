Шойгу Германии: спросите у дедушек, каково это — разговаривать с Россией с позиции силы!

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Не Серега, никто щас не будет за вас воевать. Скорее будет сценарий 1916-1917 годов когда молдаты бросали оружие и дезертировали,не желая проливать кровь в никому ненужной войне.Ишь ты орел,какой умный
20 13
2Егор,
Вот тебя точно никто не спросит, будешь — не будешь…
Приказ №227 — и вперёд на врага!
10 11
«Приказ №227 — и вперёд на врага!»
сравнили хрен с пальцем…
не та «элита» сейчас , за которую можно было бы воевать…
Элита тем и отличается от остального населения, что она платит за свое особое положение в обществе «налог кровью». Грубо говоря, сын правителя должен во время войны воевать в рядах, а не гарцевать в адъютантах.
это сталинская элита своей кровью и кровью своих детей заплатила за право управлять страной….
Английские принцы с давних пор служат в действующей армии и обязательно принимают участие в боевых действиях. Иного просто англичане
не могут представить.
Из наших помню генерал Пуликовского — представитель элиты. Его сын погиб в бою обычным офицером. Есть ли в нынешней российской армии еще такие генералы, я не знаю.
Но среди правящей российской знати нет никого, кто пожертвует своими детьми с тяжелый для страны момент. Поэтому правящее нами сановное ворье — не элита и никогда ею не будет.
16 7
Покажи мне хоть одного человека, кто готов пожертвовать своими детьми. Любой любящий отец и даже мать сами костьми лягут, но ребенка спасут.
7 2
конечно,родители есть родители..
но тогда какое моральное право имеют власть имущие посылать чужих детей на войну? у чужих детей есть родители и они тоже боятся за детей …
Элита только тогда вправе жертвовать людьми, когда она сама готова жертвовать собой и своими близкими…иначе зачем выполнять её приказы и защищать свою страну?
Это только у упоротых антисталинистов была байка, что народ победил вопреки Сталину…. Народ знал, что старший сын Сталина воевал и погиб в плену,.. и Сталин не стал менять «генерала на солдата»…И сыновья сталинских наркомов воевали и погибали …
И люди об этом знали ….
Кто сейчас из детей- внуков Ротенбергов, Чаек, Миллеров, Усмановых, Дерипасек, Медведевых , Чаек и прочих пойдет воевать в случае серьезной войны? Они бабло будут спасать в офшорах и пилить на военных заказах, у них «талант » только к этому …а рисковать собой ради России они никогда не будут,заведомо выводя себя лично из-под удара…
Как говорил покойный Бжезинский :»Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом».
14 5
У Шойгу можно было бы в свою очередь спросить про наших дедов…
вот Путин у власти 19 лет..истрачено:
— 90 млрд. долларов (почти 5,5 трлн. рублей по нынешнему курсу) на совершенно бесполезные «имиджевые мегапроекты» — саммит АТЭС во Владивостоке в 2013-м, сочинские игрища и футбольный чемпионат.Показные успехи в футболе не заменят провал по части производства электроники.
— Не менее 1 триллиона (65 трлн. рублей) долларов увели в оффшоры.
— На 0,5 трлн. долларов скупили недвижимость в Лондоне.
— Не менее триллиона прогнали через финансовые резервы, на игры Набиуллиной, на вложения в западные ценные бумаги — в результате чего эти деньги пропали втуне, так и не пойдя в строительство современных отраслей производства.
— Никак не менее нескольких триллионов рублей ушли на дворцы и поместья, и эти средства тоже были вытащены из производительной экономики.
— 4 триллиона рублей вы напечатали и закачали «на оздоровление» банков. Из этой суммы процентов тридцать было украдено, и вообще ничего не попало в развитие реального сектора страны, в импортозамещение.
Сталин же подготовку к схватке с Западом не ограничивал парадами, маршами физкультурников и горами пропаганды. Он реально создал вторую индустриальную силу планеты и реально ПРОИЗВОДИЛ.
сегодня путинские могут только вспоминать о прошлом героизме,..а славиться они могут только своей криминальной хроникой .
9 9
С самого начала комментатора понесло. Стройка во Владе мостов и университета бесполезна? Ну и ну.
Хороший курорт на Черном море не нужен? Хорошо. А куда туристам ездить, в Грузию прикажете. Там курорты то развивают. А у нас не надо что-ли.
Чм по футболу. Строительство дорог, реконструкция аэропортов не надо? Вот те раз. Обновление фасадов совковых панелек и хрещевок бесполезно? Возможно, их надо сносить. Но это совсем другие деньги.
Важный вопрос вот какой. Вы что, думаете что как при Сталине сейчас народ можно кормить эрзацхлебом с водой, а он вам будет электронику мирового уровня делать?Извиняюсь, вы просто малость не понимаете мотивации людей в современном мире
8 7
И при чем тут Роттенберг.. а во времена Сталина кто мосты и проч строил и воевали ли их дети, можно сведения в студию.
3 7
Их дети воевали. И у Сталина, и у Хрущёва сыновья погибли. И 2-ой сын Сталина воевал Василий.
9 1
я с вас умиляюсь)
ладно бы один раз потратили деньги на те же стадионы на мундиаль (не говоря уж о сверх-дороговизне строек)
Но и после мундиаля на них надо тратиться : Эксплуатация стадионов, возведенных и реконструированных к чемпионату мира по футболу в России, в совокупности будет обходиться региональным бюджетам в 4,2—6 млрд рублей в год (плюс еще до 5 млрд рублей потребуется для переоборудования трибун). Субъекты РФ, в том числе Свердловская область, надеются в этом вопросе на федеральную поддержку.
Содержание «Екатеринбург-Арены», которую специально для мундиаля-2018 реконструировали за 13,1 млрд рублей, по предварительным оценкам, составит до 367 млн рублей в год.
Эксплуатация «Самара Арены», по предварительным подсчетам, будет обходиться в 500 млн рублей в год, стадиона в Калининграде — в 200 млн рублей, в Нижнем Новгороде — до 343 млн рублей, в Саранске — 200-250 млн рублей. Многие регионы пояснили, что в первые несколько лет арены не будут приносить прибыли, поэтому потребуется помощь федерального бюджета.» (с)
могу вас заверить, ТАКИЕ стадионы уже никогда не принесут прибыли …
Про Влад ….мост дело хорошее, но ..и что, во Владе после постройки моста экономика города в бурный рост пошла? Или индустриализация с импортозамещением жахнула на весь Дальневосточный округ? (не говоря уж об очередном распиле денег при «стройках века»?)))
а,еще и про затраты на постоянную эксплуатацию Крымского моста говорить не надо? )
зы. хватило несколько пальцев на руке для перечисления «успехов» путинской «экономики»..
Не являюсь поклонником ностальжи по СССР, но хорошо знаю, что тогда в пятилетку вводили до 2, 2 — 2,5 тыс КРУПНЫХ предприятий …Например, с нуля построили город Тольятти с Автовазом в голой степи плюс свыше двух тысяч(!!) сопутствующих предприятий от энергетических до обслуживающих хозяйственных..
И это только один из примеров..
путинский масштаб, понимаете ли , мелковат — в плане «народного хозяйства» …Хотя по количеству уворованного бабла кремлевским равных нет, признаю…)
8 6
«Их дети воевали. И у Сталина, и у Хрущёва сыновья погибли.»
При чем тут сталины с хрущевыми. Речь про промышленников с банкирами, людей из правительства (тогда наркоматов). Как там с их детьми дело при Сталине обстояло, рассказывайте.
0 3
«Не являюсь поклонником ностальжи по СССР, но хорошо знаю, что тогда в пятилетку вводили до 2, 2 — 2,5 тыс КРУПНЫХ предприятий»
Вы просто красавчег. Ажио пример один привели, автоваз.
Не мог СССР строить бесконечно много предприятий. Как все крестьяне переехали в город и стали рабочими, так тема и закончилась.
1 2
Аноним 12 августа 2018 18:18
Бред не пиши, у меня мозг просто отказывается переваривать такую тупость
Яков, — сын Сталина, был военным, он сам выбрал такой путь, почитай немного историю, про их отношения и т.д. Все кого ты перечислил не имеют вообще никакого отношения к военнослужащим армии, они бизнесмены, управляющие компаниям и чиновники! Я бы ещё мог понять, если бы ты генералов перечислил чьи дети являются военнослужащими. А так по твоей логике все у кого есть деньги должны отправить своих детей на войну, даже если эти дети не разу автомат в руках не держали? Для этого существует армия и специально подготовленные люди.
4 5
«они бизнесмены, управляющие компаниям и чиновники!»
о да… они все в отцов,из печально известных 90х )) одна порода..)))
можно не быть воином, но нельзя быть торгашом в политике…
у нас сам президент лично занимается проталкиванием нефти -газа за рубеж..когда торгаши начинают управлять политикой ,государству останется недолго …продадут всё, вместе с народом..
1 5
в любом случае,ни я ни многие мои знакомые воевать за кремлевских уродов не будем …
у ваших бизнесменов и чиновников только бабло является богом, никакого патриотизма и в помине нет…
они уже предали свой народ и еще не раз предадут …
1 2
Они все свалят , а вы останетесь .
1 3
Нефтегазотема в СССР началась, нефтепровод дружба, газопровод в Европу. Газпром родом из 80х..
2 0
«у ваших бизнесменов и чиновников только бабло является богом, никакого патриотизма и в помине нет»
Что за бредовые утверждения. Наоборот, все патриоты.
В отличии от времён Сталина, когда коммунисты были скажем так малопатриотичны. А уж население тогда было какое.. как оно к власти относилось. Так же как вы, только таких было больше.
1 1
Ничего себе. Большевиский лозунг от товарища демократической ориентации.
В Петроград знаешь почему Санкт-Петербург переименовали? Про погромы немцев. И про Бресткий мир по итогу
0 4
НВР: Вот и опять в германии размечтались, что «Россия — колосс на глиняных ногах»!
Вывод только один: Побеждённых врагов прощать нельзя!
Вот без согласования с пиндосией в германии даже офицеров высшего звена нельзя назначать, а мы им опять всё простили «за поулыбаться дурачку-комбайнёру»?! Солдаты России войны выигрывают, побеждают врага, а дипломаты в мирное время, простите за грубость, — всё просирают! Пора бы уже научиться правде жизни: «Враг хитёр и коварен. Огонь!!!» (С)
9 8
Прощают в детском саду. А взрослые люди должны отвечать за свои поступки.
9 0
Так, как они последние 10-12 лет выкобениваются, я бы их не стал прощать. Добрая душа только до трёх раз, а потом надо за всё спросить!
5 7
Я бы никогда их не простила.
3 0
Ну если строитель сказал, то это серьезно,Ждем речи журналиста Рагозина о силе космоса, и менеджера Патрушева о сельском хозяйстве. А в завершении моторист Мутко выведет казаков
10 5
Нету сейчас сословий. Демократия, епта.
В президенты пролезают третьесортные киноактеры,
жуликоватые прорабы. Даже порнозвезда была избрана
в парламент.
6 2
На сколько я помню, кортеж Сергея Кужугетовича состоит сплошь из немецких Мерседесов, а сам он передвигает своё высокопоставленное тело на Mercedes S 500 4Matic. Хватит это терпеть!!!!! Долой вражеский немецкий автопром! Тем более у нас теперь есть свой, православный Aurus Senat;)
16 7
Это ещё хорошо что у Европы нет своей армии и ее «защищает» далекая Америка. Так то потенциальные амбиции этих граждан нам известны..
1 5
Интересно а Шойгу чем родители прославились?
2 1
У уважаемого министра ни мама ни папа не воевали. Все в тылу трудились
4 1
Тут наверное всё же интересен другой вопрос, как можно стать целым генералом армии не служа в оной и дня и не имея профильного военного образования Россия — страна больших возможностей
1 0