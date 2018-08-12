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Шойгу Германии: спросите у дедушек, каково это — разговаривать с Россией с позиции силы!

Глава оборонного ведомства Германии Урсулы фон дер Ляйен заявила, что с Москвой нужно вести диалог «с позиции силы».

12.08.2018 Фото: Кремлин.ру 30 коммент.

Шойгу Германии: спросите у дедушек, каково это разговаривать с Россией с позиции силы!

Сергей Шойгу. Министр обороны РФ

РФ готова для нормального сотрудничества, но не для отношений с ней с позиции силы. Такое мнение министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу высказал в эфире телеканала «Россия 24»

Так он прокомментировал высказывания главы оборонного ведомства Германии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она заявила, что с Москвой нужно вести диалог «с позиции силы». Шойгу призвал обратиться к истории. «И после всего того, что Германия сделала в нашей стране, я думаю, что там еще лет 200 по этому поводу не надо бы говорить, выступать», — добавил министр, отметив, что не будет говорить «жестче, грубее».

«Что же касается разговоров с позиции силы, опять же — вернитесь в историю. Если сами не читаете — спросите у дедушек, каково это — разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать», — отметил Шойгу.

Ранее, в апреле, Урсула фон дер Ляйен говорила, в частности, о необходимости сохранения антиросийских санкций. Также она отметила, что «важно, чтобы мы были готовы занять позицию единства и силы во время диалога с Москвой».

Источник:  ТАСС


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(30) Комментариев

  1. Егор

    Не Серега, никто щас не будет за вас воевать. Скорее будет сценарий 1916-1917 годов когда молдаты бросали оружие и дезертировали,не желая проливать кровь в никому ненужной войне.Ишь ты орел,какой умный

    Thumb up 20 Thumb down 13

    • Гость

      2Егор,
      Вот тебя точно никто не спросит, будешь — не будешь…
      Приказ №227 — и вперёд на врага! ;)

      Thumb up 10 Thumb down 11

      • Аноним

        «Приказ №227 — и вперёд на врага!»
        сравнили хрен с пальцем…
        не та «элита» сейчас , за которую можно было бы воевать…
        Элита тем и отличается от остального населения, что она платит за свое особое положение в обществе «налог кровью». Грубо говоря, сын правителя должен во время войны воевать в рядах, а не гарцевать в адъютантах.
        это сталинская элита своей кровью и кровью своих детей заплатила за право управлять страной….
        Английские принцы с давних пор служат в действующей армии и обязательно принимают участие в боевых действиях. Иного просто англичане
        не могут представить.
        Из наших помню генерал Пуликовского — представитель элиты. Его сын погиб в бою обычным офицером. Есть ли в нынешней российской армии еще такие генералы, я не знаю.
        Но среди правящей российской знати нет никого, кто пожертвует своими детьми с тяжелый для страны момент. Поэтому правящее нами сановное ворье — не элита и никогда ею не будет.

        Thumb up 16 Thumb down 7

        • Михаил

          Покажи мне хоть одного человека, кто готов пожертвовать своими детьми. Любой любящий отец и даже мать сами костьми лягут, но ребенка спасут.

          Thumb up 7 Thumb down 2

          • Аноним

            конечно,родители есть родители..
            но тогда какое моральное право имеют власть имущие посылать чужих детей на войну? у чужих детей есть родители и они тоже боятся за детей …
            Элита только тогда вправе жертвовать людьми, когда она сама готова жертвовать собой и своими близкими…иначе зачем выполнять её приказы и защищать свою страну?
            Это только у упоротых антисталинистов была байка, что народ победил вопреки Сталину…. Народ знал, что старший сын Сталина воевал и погиб в плену,.. и Сталин не стал менять «генерала на солдата»…И сыновья сталинских наркомов воевали и погибали …
            И люди об этом знали ….
            Кто сейчас из детей- внуков Ротенбергов, Чаек, Миллеров, Усмановых, Дерипасек, Медведевых , Чаек и прочих пойдет воевать в случае серьезной войны? Они бабло будут спасать в офшорах и пилить на военных заказах, у них «талант » только к этому …а рисковать собой ради России они никогда не будут,заведомо выводя себя лично из-под удара…
            Как говорил покойный Бжезинский :»Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом».

            Thumb up 14 Thumb down 5

            • Аноним

              У Шойгу можно было бы в свою очередь спросить про наших дедов…
              вот Путин у власти 19 лет..истрачено:
              — 90 млрд. долларов (почти 5,5 трлн. рублей по нынешнему курсу) на совершенно бесполезные «имиджевые мегапроекты» — саммит АТЭС во Владивостоке в 2013-м, сочинские игрища и футбольный чемпионат.Показные успехи в футболе не заменят провал по части производства электроники.
              — Не менее 1 триллиона (65 трлн. рублей) долларов увели в оффшоры.
              — На 0,5 трлн. долларов скупили недвижимость в Лондоне.
              — Не менее триллиона прогнали через финансовые резервы, на игры Набиуллиной, на вложения в западные ценные бумаги — в результате чего эти деньги пропали втуне, так и не пойдя в строительство современных отраслей производства.
              — Никак не менее нескольких триллионов рублей ушли на дворцы и поместья, и эти средства тоже были вытащены из производительной экономики.
              — 4 триллиона рублей вы напечатали и закачали «на оздоровление» банков. Из этой суммы процентов тридцать было украдено, и вообще ничего не попало в развитие реального сектора страны, в импортозамещение.
              Сталин же подготовку к схватке с Западом не ограничивал парадами, маршами физкультурников и горами пропаганды. Он реально создал вторую индустриальную силу планеты и реально ПРОИЗВОДИЛ.
              сегодня путинские могут только вспоминать о прошлом героизме,..а славиться они могут только своей криминальной хроникой .

              Thumb up 9 Thumb down 9

              • Аноним

                С самого начала комментатора понесло. Стройка во Владе мостов и университета бесполезна? Ну и ну.

                Хороший курорт на Черном море не нужен? Хорошо. А куда туристам ездить, в Грузию прикажете. Там курорты то развивают. А у нас не надо что-ли.

                Чм по футболу. Строительство дорог, реконструкция аэропортов не надо? Вот те раз. Обновление фасадов совковых панелек и хрещевок бесполезно? Возможно, их надо сносить. Но это совсем другие деньги.

                Важный вопрос вот какой. Вы что, думаете что как при Сталине сейчас народ можно кормить эрзацхлебом с водой, а он вам будет электронику мирового уровня делать?Извиняюсь, вы просто малость не понимаете мотивации людей в современном мире =)

                Thumb up 8 Thumb down 7

            • Аноним

              И при чем тут Роттенберг.. а во времена Сталина кто мосты и проч строил и воевали ли их дети, можно сведения в студию.

              Thumb up 3 Thumb down 7

              • Ирина

                Их дети воевали. И у Сталина, и у Хрущёва сыновья погибли. И 2-ой сын Сталина воевал Василий.

                Thumb up 9 Thumb down 1

              • гость

                я с вас умиляюсь)
                ладно бы один раз потратили деньги на те же стадионы на мундиаль (не говоря уж о сверх-дороговизне строек)
                Но и после мундиаля на них надо тратиться : Эксплуатация стадионов, возведенных и реконструированных к чемпионату мира по футболу в России, в совокупности будет обходиться региональным бюджетам в 4,2—6 млрд рублей в год (плюс еще до 5 млрд рублей потребуется для переоборудования трибун). Субъекты РФ, в том числе Свердловская область, надеются в этом вопросе на федеральную поддержку.
                Содержание «Екатеринбург-Арены», которую специально для мундиаля-2018 реконструировали за 13,1 млрд рублей, по предварительным оценкам, составит до 367 млн рублей в год.
                Эксплуатация «Самара Арены», по предварительным подсчетам, будет обходиться в 500 млн рублей в год, стадиона в Калининграде — в 200 млн рублей, в Нижнем Новгороде — до 343 млн рублей, в Саранске — 200-250 млн рублей. Многие регионы пояснили, что в первые несколько лет арены не будут приносить прибыли, поэтому потребуется помощь федерального бюджета.» (с)
                могу вас заверить, ТАКИЕ стадионы уже никогда не принесут прибыли …
                Про Влад ….мост дело хорошее, но ..и что, во Владе после постройки моста экономика города в бурный рост пошла? Или индустриализация с импортозамещением жахнула на весь Дальневосточный округ? (не говоря уж об очередном распиле денег при «стройках века»?)))
                а,еще и про затраты на постоянную эксплуатацию Крымского моста говорить не надо? )
                зы. хватило несколько пальцев на руке для перечисления «успехов» путинской «экономики»..
                Не являюсь поклонником ностальжи по СССР, но хорошо знаю, что тогда в пятилетку вводили до 2, 2 — 2,5 тыс КРУПНЫХ предприятий …Например, с нуля построили город Тольятти с Автовазом в голой степи плюс свыше двух тысяч(!!) сопутствующих предприятий от энергетических до обслуживающих хозяйственных..
                И это только один из примеров..
                путинский масштаб, понимаете ли , мелковат — в плане «народного хозяйства» …Хотя по количеству уворованного бабла кремлевским равных нет, признаю…)

                Thumb up 8 Thumb down 6

              • Аноним

                «Их дети воевали. И у Сталина, и у Хрущёва сыновья погибли.»

                При чем тут сталины с хрущевыми. Речь про промышленников с банкирами, людей из правительства (тогда наркоматов). Как там с их детьми дело при Сталине обстояло, рассказывайте.

                Thumb up 0 Thumb down 3

              • Аноним

                «Не являюсь поклонником ностальжи по СССР, но хорошо знаю, что тогда в пятилетку вводили до 2, 2 — 2,5 тыс КРУПНЫХ предприятий»

                Вы просто красавчег. Ажио пример один привели, автоваз.

                Не мог СССР строить бесконечно много предприятий. Как все крестьяне переехали в город и стали рабочими, так тема и закончилась.

                Thumb up 1 Thumb down 2

            • Михаил

              Аноним 12 августа 2018 18:18
              Бред не пиши, у меня мозг просто отказывается переваривать такую тупость %)
              Яков, — сын Сталина, был военным, он сам выбрал такой путь, почитай немного историю, про их отношения и т.д. Все кого ты перечислил не имеют вообще никакого отношения к военнослужащим армии, они бизнесмены, управляющие компаниям и чиновники! Я бы ещё мог понять, если бы ты генералов перечислил чьи дети являются военнослужащими. А так по твоей логике все у кого есть деньги должны отправить своих детей на войну, даже если эти дети не разу автомат в руках не держали? Для этого существует армия и специально подготовленные люди.

              Thumb up 4 Thumb down 5

              • гость

                «они бизнесмены, управляющие компаниям и чиновники!»
                о да… они все в отцов,из печально известных 90х )) одна порода..)))
                можно не быть воином, но нельзя быть торгашом в политике…
                у нас сам президент лично занимается проталкиванием нефти -газа за рубеж..когда торгаши начинают управлять политикой ,государству останется недолго …продадут всё, вместе с народом..

                Thumb up 1 Thumb down 5

              • ??!!

                в любом случае,ни я ни многие мои знакомые воевать за кремлевских уродов не будем …
                у ваших бизнесменов и чиновников только бабло является богом, никакого патриотизма и в помине нет…
                они уже предали свой народ и еще не раз предадут …

                Thumb up 1 Thumb down 2

              • Аноним

                Они все свалят , а вы останетесь .

                Thumb up 1 Thumb down 3

              • Аноним

                Нефтегазотема в СССР началась, нефтепровод дружба, газопровод в Европу. Газпром родом из 80х..

                Thumb up 2 Thumb down 0

              • Аноним

                «у ваших бизнесменов и чиновников только бабло является богом, никакого патриотизма и в помине нет»

                Что за бредовые утверждения. Наоборот, все патриоты.
                В отличии от времён Сталина, когда коммунисты были скажем так малопатриотичны. А уж население тогда было какое.. как оно к власти относилось. Так же как вы, только таких было больше.

                Thumb up 1 Thumb down 1

    • Аноним

      Ничего себе. Большевиский лозунг от товарища демократической ориентации.

      В Петроград знаешь почему Санкт-Петербург переименовали? Про погромы немцев. И про Бресткий мир по итогу =)

      Thumb up 0 Thumb down 4

  2. Гость

    НВР: Вот и опять в германии размечтались, что «Россия — колосс на глиняных ногах»!
    Вывод только один: Побеждённых врагов прощать нельзя!
    Вот без согласования с пиндосией в германии даже офицеров высшего звена нельзя назначать, а мы им опять всё простили «за поулыбаться дурачку-комбайнёру»?! Солдаты России войны выигрывают, побеждают врага, а дипломаты в мирное время, простите за грубость, — всё просирают! Пора бы уже научиться правде жизни: «Враг хитёр и коварен. Огонь!!!» (С) 8)

    Thumb up 9 Thumb down 8

  3. Новый мэр

    Ну если строитель сказал, то это серьезно,Ждем речи журналиста Рагозина о силе космоса, и менеджера Патрушева о сельском хозяйстве. А в завершении моторист Мутко выведет казаков

    Thumb up 10 Thumb down 5

    • Аноним

      Нету сейчас сословий. Демократия, епта.
      В президенты пролезают третьесортные киноактеры,
      жуликоватые прорабы. Даже порнозвезда была избрана
      в парламент.

      Thumb up 6 Thumb down 2

  4. Поросёнок Пётр

    На сколько я помню, кортеж Сергея Кужугетовича состоит сплошь из немецких Мерседесов, а сам он передвигает своё высокопоставленное тело на Mercedes S 500 4Matic. Хватит это терпеть!!!!! Долой вражеский немецкий автопром! Тем более у нас теперь есть свой, православный Aurus Senat;)

    Thumb up 16 Thumb down 7

  5. Аноним

    Это ещё хорошо что у Европы нет своей армии и ее «защищает» далекая Америка. Так то потенциальные амбиции этих граждан нам известны..

    Thumb up 1 Thumb down 5

  6. Аноним

    Интересно а Шойгу чем родители прославились?

    Thumb up 2 Thumb down 1

  7. Аноним

    У уважаемого министра ни мама ни папа не воевали. Все в тылу трудились :-D

    Thumb up 4 Thumb down 1

    • Поросёнок Пётр

      Тут наверное всё же интересен другой вопрос, как можно стать целым генералом армии не служа в оной и дня и не имея профильного военного образования ;) Россия — страна больших возможностей 8)

      Thumb up 1 Thumb down 0

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