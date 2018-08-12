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Что за киоск строят около дома 134 по Красной Сибири? Никакого паспорта нет

Хотелось бы, что бы хоть кто-то ответил , что строится, кто разрешил.

12.08.2018 3 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владимир Владимирович:
Новое строительство! На Красной Сибири у дома №134 на красивой лужайке идет тайное строительство какого-то киоска. Почему тайное, а паспорта строительства нет на заборе, сам забор поставили уже месяц назад. Сейчас прорыли траншею от подстанции и выкопали под фундамент. Сегодня видимо будет заливка бетоном. Объект небольшой, где-то 5 на 5 метров. Рядом с березками, скорее всего очередная шашлычная или кафе-закусочная. Так как к подстанции прорыли траншею, значит, есть договоренность с электриками. Так как паспорт объекта за месяц не повесили, значит, строительство ведется в по-тихому и земелька продана тоже по-тихому. Если наш мэр не знает, то грош ему цена. Я думаю, что объект на таком видном месте трудно не заметить и кто-то дал согласие на его строительство. Мало нам киосков напротив у «Поляны», так теперь и здесь уродуют вид. Хотелось бы, что бы хоть кто-то ответил , что строится, кто разрешил. И когда этот бардак в Бердске закончится?


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Чебуречная)) и наливайка будет

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  2. ксю

    болтуркевич

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  3. Аноним

    Действительно строительство началось, берёзы в том месте подозрительно стали засыхать ещё до начала этих работ. Зимой на этом же месте прямо на сугробах поставили забор наспех, ограждение из профлиста типа для складирования крупногабаритного мусора ,стало понятно что кто то место застолбил .Снег растаял, забор исчез вместе с остатками мусора, и вот теперь это сооружение.

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