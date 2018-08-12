Что за киоск строят около дома 134 по Красной Сибири? Никакого паспорта нет

В рубрику «Сообщи свои новости» написалНовое строительство! На Красной Сибири у дома №134 на красивой лужайке идет тайное строительство какого-то киоска. Почему тайное, а паспорта строительства нет на заборе, сам забор поставили уже месяц назад. Сейчас прорыли траншею от подстанции и выкопали под фундамент. Сегодня видимо будет заливка бетоном. Объект небольшой, где-то 5 на 5 метров. Рядом с березками, скорее всего очередная шашлычная или кафе-закусочная. Так как к подстанции прорыли траншею, значит, есть договоренность с электриками. Так как паспорт объекта за месяц не повесили, значит, строительство ведется в по-тихому и земелька продана тоже по-тихому. Если наш мэр не знает, то грош ему цена. Я думаю, что объект на таком видном месте трудно не заметить и кто-то дал согласие на его строительство. Мало нам киосков напротив у «Поляны», так теперь и здесь уродуют вид. Хотелось бы, что бы хоть кто-то ответил , что строится, кто разрешил. И когда этот бардак в Бердске закончится?