Что за киоск строят около дома 134 по Красной Сибири? Никакого паспорта нет

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Чебуречная)) и наливайка будет
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болтуркевич
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Действительно строительство началось, берёзы в том месте подозрительно стали засыхать ещё до начала этих работ. Зимой на этом же месте прямо на сугробах поставили забор наспех, ограждение из профлиста типа для складирования крупногабаритного мусора ,стало понятно что кто то место застолбил .Снег растаял, забор исчез вместе с остатками мусора, и вот теперь это сооружение.
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