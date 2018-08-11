Проголосовавший за повышение пенсионного возраста депутат-единоросс опроверг статистику

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Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников скончался в пятницу, 10 августа, на 64-м году жизни. Причина смерти пока не уточняется.

Коровников родился в 1955 году. Он окончил Высшее политическое училище МВД СССР, а затем Военно-политическую академию имени Ленина. Был доктором юридических наук и действительным членом Российской академии естественных наук. 1995−1999 годах — депутат Госдумы от КПРФ. С 2000 по 2007 годы он трудился в Счетной палате, а затем стал сенатором от Новгородской области. В 2016 году был избран депутатом Госдумы VII созыва от «Единой России», входил в комитет нижней палаты парламента по обороне.

19 июля этого года Коровников, как и вся фракция «Единой России» (за исключением депутата от Крыма Натальи Поклонской) проголосовал за повышение возраста выхода на пенсию для граждан России: с 60 до 65 лет для мужчин, и с 55 до 63 лет для женщин.

По данным главы Минздрава России Вероники Скворцовой, продолжительность жизни мужчин в 2017 году в России достигла «исторического рекорда», увеличившись до 67,5 лет. https://www.rbc.ru/society/11/09/2017/59b6dc2b9a79470a89747c15