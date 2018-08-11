Фото: Кошечка ищет новый дом

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Кошечка ищет новый дом. Прошло две недели, старых хозяев так и не нашли, решили пристраивать в добрые хорошие руки.

Кошечка сфинкс, возраст примерно от 1,5 до 2 лет. Домашняя, чистоплотная, к лотку приучена, кушает сухие и влажные корма. Здоровая, в ветеринарной клинике осмотр прошла. ОЧЕНЬ игривая и ласковая.

Пристраиваем к людям в несъёмных квартирах, без детей, без домашних животных. Только к тем, кто будет её любить и заботиться. Будем интересоваться дальнейшей судьбой кошечки, чтобы новые хозяева вели фотоотчет.

Звонить в любое время 8-952-905-3197. Мария