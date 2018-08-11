Полыхал почти два часа дачный дом в СНТ под Бердском

Пожар в СНТ «Бердь» произошел ранним утром в пятницу. Как сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, 10 августа в 5:02 в Бердске Новосибирской области случился пожар в садовом доме в дачного общества «Бердь». Сгорела крыша дома и огнем повреждены стены.

По информации спасательного ведомства, тушение осуществлялось подвозом воды от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 1,5 км. В 6:45 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Карты показывают, что СНТ «Бердь» расположен на берегу одноименной реки в Искитимском районе, недалеко от станции Сельской. В дачном обществе расположены гостевые дома.