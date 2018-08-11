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Сильное землетрясение произошло на Алтае

Толчки зафиксировали в Бийско-Барнаульской впадине, в 104 км от Барнаула, в районе населенного пункта Пеньки. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

11.08.2018 Фото: altapress.ru Нет комментариев

Сильное землетрясение произошло на Алтае

Очаг землетрясения

В 4:32 утра, 11 августа, недалеко от Ребрихи произошло довольно сильное землетрясение. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, магнитуда в очаге составила 4,1.

Толчки зафиксировали в Бийско-Барнаульской впадине, в 104 км от Барнаула, в районе населенного пункта Пеньки. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км. Данных о разрушениях пока не поступало, передает Алтапресс.

Бийско-Барнаульская впадина периодически проявляет геологическую активность, так, осенью 2014 года, недалеко от нынешнего эпицентра, произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,6.


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