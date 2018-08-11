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Отзеркалим: Россия зеркально ответит на новый пакет санкций США

Захарова: жесткую санкционную политику США в последнее время проводят и в отношении КНР, Ирана, и даже своего партнера — Евросоюза.

11.08.2018 Фото: Pixabay 2 коммент.

Отзеркалим: Россия зеркально ответит на новый пакет санкций США

Очередной пакет санкций против РФ начнет действовать с 22 августа

Россия прорабатывает зеркальные меры в ответ на новые санкции США, заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова РИА Новости в ходе визита в Сербию.
Захарова прибыла в Белград по приглашению первого вице-премьера и министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича. Днем в пятницу она провела встречи за закрытыми дверями с главой сербского МИД, а также с министром по инновациям Ненадом Поповичем. Вечером того же дня официальный представитель МИД РФ в сопровождении Дачича отправилась на запад страны в город Гуча. Посол РФ Александр Чепурин там накануне торжественно дал старт 58-му музыкальному фестивалю «Драгачевский сбор трубачей», звание почетного гостя которого получила Захарова, пишут РИА Новости.

В ответ на вопрос РИА Новости, готовит ли Москва ответ на новый санкционный пакет Вашингтона и будет ли ответ включать в себя запрет на продажу российских ракетных двигателей США, официальный представитель МИД РФ обратила внимание на специфику американских ограничительных мер.

«Сейчас эти (наши — ред.) ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично», — заявила Захарова агентству.

По словам официального представителя МИД России, жесткую санкционную политику США в последнее время проводят и в отношении КНР, Ирана, и даже своего партнера — Евросоюза.

«Дело не в России, дело в том, что, возможно, США просто понимают, что теряют ресурсы дальнейшего развития, те самые ресурсы, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов, которые, действительно, переживает мир.

Этих ресурсов больше нет, и нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем», — отметила Захарова.

Неприятие новых санкций

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в пятницу телефонном разговоре госсекретарю США Майку Помпео о категорическом неприятии Москвой новых санкций Вашингтона из-за «дела Скрипалей».

«С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому «делу Скрипалей». С.В.Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери не предоставила ни единого факта в подкрепление подобных утверждений», — говорится в сообщении МИД РФ.

Помпео в ответ заявил, что США стремятся наладить отношения с Россией, сообщили в Госдепе. Главы внешнеполитических ведомств обсудили недавние санкции, введенные в отношении России в связи с «делом Скрипалей», и «текущие проблемы в Сирии», добавили в американской администрации.

Новая волна санкций и реакция Москвы

Администрация США 8 августа объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери.

 


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(2) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Отзеркалят они :-D Похоже будут закупаться тракторами, что бы увеличить объёмы раздавливаемой еды ;)
    Да и вообще, как сказал Дмитрий Анатольевич https://youtu.be/SjHYA2VkNug?t=52s

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