Фото: дорожники ждут, когда кто-то влетит в открытый люк?!

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Это открытый люк для слива дождевой воды. На новой дороге из Белокаменного микрорайона. Решетку, наверное, украли на металлолом. Пока еще никто не влетел в эту яму. Дорожники никак не оградили яму. Ждут, когда кто-то попадет в аварию?

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