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Путин лишь согласился обсудить изъятие сверхдоходов несырьевых компаний

Но не принимал такого решения, заявил Песков. Речь идет о прибыли «Норникель», НЛМК, «Алроса», «Полюс золото», «Сибур», «Уралкалий», «Северсталь», «Металлоинвест», «Мечел», «Фосагро» и других.

11.08.2018 Фото: Личный сайт Владимира Путина 3 коммент.

Путин лишь согласился обсудить изъятие сверхдоходов несырьевых компаний

Путин не принимал решения об изъятии сверхдоходов несырьевых компаний

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что пока президент согласился на проработку этой темы правительством.

Президент России Владимир Путин согласился с предложением проработать идею об изъятии сверхдоходов у металлургических и химических компаний, но само решение еще не принято. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о письме, которое главе государства направил его помощник Андрей Белоусов.

«Письмо действительно такое было, оно было с грифом «для служебного пользования», действительно была высказана экспертная точка зрения, — подчеркнул представитель Кремля. — И действительно на нем стоит резолюция президента «Согласен». «Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством РФ и будут представлены соответствующие предложения», — добавил он. По словам Пескова, опубликованная в СМИ таблица также была среди документов, однако в качестве справочной информации.

Представитель Кремля подчеркнул, что предложения, которые кабмин представит Путину, будут учитывать «необходимость сохранения инвестиционных возможностей указанных [металлургических и химических] компаний». По его словам, эта тема уже прорабатывается в кабмине.

Песков заявил, что президент пока не планирует проводить встречу с представителями металлургических и химических компаний, «потому что президент пока не давал согласие на какие-либо решения». Представитель Кремля заметил, что такие контакты у главы государства возможны на полях различных мероприятий, в том числе — на предстоящем Дальневосточном экономическом форуме.

Об инициативе Белоусова

Как сообщили ТАСС источники в промышленной отрасли, Минпромторг в пятницу на совещании с компаниями обсудит инициативу изъятия дополнительных доходов из отраслей, на этот раз не связанных с нефтедобычей. Речь идет о доходах компаний металлургического, химического, нефтехимического и горнодобывающего секторов. Еще два источника подтвердили, что инициатива изъятия дополнительных доходов в бюджет в размере около 0,5 трлн рублей ежегодно от компаний этих секторов действительно обсуждается. По их данным, идею предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов. А целью использования средств является реализация майского указа президента.

По словам собеседников ТАСС, речь идет о доходах таких компаний, как «Норникель», НЛМК, «Алроса», «Полюс золото», «Сибур», «Уралкалий», «Северсталь», «Металлоинвест», «Мечел», «Фосагро» и других. Официальных комментариев в Минпромторге и компаниях получить не удалось.

Собеседники ТАСС тем временем указали, что узнали об идее наложить на компании дополнительную финансовую нагрузку в министерстве, где им «показали соответствующие бумаги». При этом схема получения этих допдоходов им пока не ясна. Будет ли это налоговая мера или другая, информации нет, говорят они. По их словам, в компаниях к идее относятся «крайне отрицательно» и видят в этом угрозу проектам и инвестициям.

Ранее телеграм-канал «Незыгарь» опубликовал скан письма Белоусова, в котором тот предлагает дать правительству поручение проработать вопрос увеличения нагрузки на горно-металлургическую и химическую отрасли, поскольку ставка налогообложения там ниже, чем у ТЭК, а рентабельность выше.

Источник ТАСС в аппарате правительстве сообщил, что профильные ведомства пока не получали таких поручений.

Источник: ТАСС


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Вовочка у нас как всегда не принимает решения по ключевым вопросам :-D Вообще не понятно для чего этот лох педальный нужен :-D

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  2. Аноним

    Подпись на таком документе равносильна отставке или того хуже — развитие ситуации по хохляцкому сценарию ( за океаном стерпят любую войнушку, а вот крысятнияества терпеть не будут)

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  3. Новый мэр

    Я не хочу защищать этих владельцев, но то что они (Путин) хотят сделать, это мина замедленного действия, которая может сработать и в отношении простого населения граждан.Я понимаю, что компании отчитались за прошлый год и оплатили налоги, а теперь кто то посчитал что у них есть сверх доход. Возможно принятие этой системы и в отношении простых граждан, когда кто то будет определять, что кто то живет лучше поэтому придут и предложат поделится. Вова уже так ЮКОС отжал когда нашел у них неуплату налогов за прошлые 4 года.Схема отработана, не сомневаюсь что у них и второй раз получится. Вот только для нас это тревожный звоночек.

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