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SOS: шторм с градом, ливнем и порывами ветра надвигается на Бердск

Днем 11 и ночью 12 августа по области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град. Шквалистое усиление ветра до 18 — 23 м\с.

10.08.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

SOS: шторм с градом, ливнем и порывами ветра надвигается на Бердск

Будьте бдительны! Идет шторм

О  возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом неблагоприятных метеорологических явлений, сообщил ЕДДС по Искитиму сайту «Курьер.Среда.Бердск».

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 11 и ночью 12 августа по области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град. Шквалистое усиление ветра до 18 — 23 м\с. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП. (источник ЧС — комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).


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