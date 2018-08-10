ТИК разъяснил чиновникам: Нельзя ходить с портретами Травникова по магазинам Бердска

В администрации Бердска 10 августа прошло рабочее совещание с руководителями структурных подразделений исполнительной власти по вопросам избирательного законодательства РФ.
В частности обсуждали процедуру досрочных выборов губернатора на территории Новосибирской области, возможность включения в список избирателей по месту нахождения в Единый день голосования 9 сентября, выбор избирательного участка через портал gosuslugi.ru.
Председатель территориальной избирательной комиссии Бердска Наталья Фокина представила список кандидатов на должность новосибирского губернатора, напомнила права и обязанности избирателей.
Кроме того, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», Наталья Валерьевна обратила внимание присутствующих на агитационные материалы, размещаемые кандидатами.
Поводом для совещания чиновников стал факт распространения муниципальным служащих портретов Андрея Травникова, который, являясь действующим главой области, баллотируется в губернаторы. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», чиновник просил развесить предвыборную агитацию Травникова в одном из магазинов в центре Бердска.
Комментируя произошедшее, Наталья Фокина подчеркнула, что муниципальные и государственные служащие не имеют права ни в каком виде агитировать на выборах за кандидатов. Это запрещено избирательным законодательством.
В свою очередь предприниматель (как и любой другой собственник здания или помещения) вправе размещать агитационные материалы на своей площади с условием предоставления равных возможностей всем участникам предвыборной гонки.
справка
Избирком Новосибирской области зарегистрировал четверых из пяти выдвинутых ранее кандидатов на выборы главы региона: Андрея Травникова («Единая Россия»), Анатолия Кубанова («Справедливая Россия»), Георгия Михайлова («Народный альянс») и Дмитрия Савельева (ЛДПР).
Кандидат в губернаторы, выдвинутый от партии «Зеленых» Владимир Кириллов, написал заявление о снятии своей кандидатуры. 27 июля избирком официально удовлетворил его просьбу.
Список участников выборной гонки сформирован окончательно. Травников и Савельев получили кандидатские удостоверения 30 июля, Кубанов и Михайлов — 27 июля.
Досрочные выборы губернатора Новосибирской области назначены на 9 сентября 2018 года.
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с портретом Травникова по магазинам нельзя? )
тогда ходите по ресторанам и кафе ..
по пляжам…
по трассам ..
к своим соседям по этажу..
к Илющенко на теплоходы…
по площади Горького , в кинотеатр и парк — это же сосем рядом )..
у нас свободная страна …))))))))))))
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цитата: «Предприниматель (как и любой другой собственник здания или помещения) вправе размещать агитационные материалы на своей площади с условием предоставления РАВНЫХ возможностей всем участникам предвыборной гонки».
Повторяю ещё раз: председатель бердской избирательной комиссии Фокина по незнанию закона вводит в заблуждение владельцев помещений и агитаторов от кандидатов.
Согласно п.8 ст.54 закона о выборах N 67-ФЗ равенство прав кандидатов на размещение своих агиток касается только предприятий, находящихся в муниципальной или государственной собственности или если в их уставном капитале доля такой собственности превышает 30%.
Что касается частников, то они могут давать разрешение на вывешивание плакатов даже одному кандидату, а остальных послать куда подальше.
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Ходить по магазинам с портретом Травникова и просить милостыню
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Уважаемая редакция здравствуйте. Почему не пропускаете мои комментарии к предыдущей статье про травникова, я 2 раза вам писал. Повторясь.
Сначала фокина вместе со старушкой под руководством дамочки с еще пока не розовым бардаком и героем вчерашнего коллажа на вашем сайте бегает по администрации заставляя всех бежать расклеивать плакаты агитационные не думая что в администрации ходят люди разных партийных принадлежностей и политических убеждений а теперь вдруг вспомнила про закон после статьи. Не стыдно ли тебе так гадко лгать фокина. А фокина являющаяся еще и председателем тик вобще нарушает закон в чистом виде давая такие указания. Мне вот еще интересно как компетентные органы не заинтересовались этими событиями ведь это прямое нарушение закона о выборах и можно смело проверять и привлекать указанных лиц к ответственности, а найти в стенах администрации можно много всего интересного связанного с выборами.
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