ТИК разъяснил чиновникам: Нельзя ходить с портретами Травникова по магазинам Бердска

В администрации Бердска 10 августа прошло рабочее совещание с руководителями структурных подразделений исполнительной власти по вопросам избирательного законодательства РФ.

В частности обсуждали процедуру досрочных выборов губернатора на территории Новосибирской области, возможность включения в список избирателей по месту нахождения в Единый день голосования 9 сентября, выбор избирательного участка через портал gosuslugi.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии Бердска Наталья Фокина представила список кандидатов на должность новосибирского губернатора, напомнила права и обязанности избирателей.

Кроме того, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», Наталья Валерьевна обратила внимание присутствующих на агитационные материалы, размещаемые кандидатами.

Поводом для совещания чиновников стал факт распространения муниципальным служащих портретов Андрея Травникова, который, являясь действующим главой области, баллотируется в губернаторы. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», чиновник просил развесить предвыборную агитацию Травникова в одном из магазинов в центре Бердска.

Комментируя произошедшее, Наталья Фокина подчеркнула, что муниципальные и государственные служащие не имеют права ни в каком виде агитировать на выборах за кандидатов. Это запрещено избирательным законодательством.

В свою очередь предприниматель (как и любой другой собственник здания или помещения) вправе размещать агитационные материалы на своей площади с условием предоставления равных возможностей всем участникам предвыборной гонки.

справка

Избирком Новосибирской области зарегистрировал четверых из пяти выдвинутых ранее кандидатов на выборы главы региона: Андрея Травникова («Единая Россия»), Анатолия Кубанова («Справедливая Россия»), Георгия Михайлова («Народный альянс») и Дмитрия Савельева (ЛДПР).

Кандидат в губернаторы, выдвинутый от партии «Зеленых» Владимир Кириллов, написал заявление о снятии своей кандидатуры. 27 июля избирком официально удовлетворил его просьбу.

Список участников выборной гонки сформирован окончательно. Травников и Савельев получили кандидатские удостоверения 30 июля, Кубанов и Михайлов — 27 июля.

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области назначены на 9 сентября 2018 года.