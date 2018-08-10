Наркотики в машине неадекватного водителя «Яндекс-такси» не нашли полицейские Бердска

Полицейские задержали водителя такси по подозрению в управлении авто в нетрезвом виде
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что вечером 8 августа неадекватный водитель «Яндекс-такси«, припарковался на газоне у дома № 13 ул. Пионерской, упал на землю рядом с автомобилем и орал звериным криком. Бдительные жители военного городка вызвали сотрудников полиции, так как посчитали, что мужчина находится в наркотическом или алкогольном опьянении. В машине таксиста находились еще два пассажира, которые в это время спали.
Некоторые СМИ Бердска сообщили, что в машине водителя Яндекс-такси найдены наркотики. Однако эту информацию опровергли в ГИБДД по Новосибирской области.
— Действительно задерживали водителя и пассажиров «Яндекс-такси». Проведена экспертиза на алкогольное и наркотическое опьянение этих людей, которая ничего не выявила. Данных о нахождении наркотических средств в машине у меня нет, — сообщили в пресс службе главка МВД по Новосибирской области.
Врачи скорой помощи предположили, что водитель и пассажиры «Яндекс-такси» попросту перегрелись на солнце. Некоторые бердчане высказывают мнение, что мужчины накурились наркотическими средствами, которые быстро выветриваются из организма и не попадают в кровь.
В региональном управлении МВД сообщили, что медосвидетельствование, проведенное в тот же день в наркологическом отделении бердской ЦГБ не выявило у водителя и пассажиров ни наркотическое, ни алкогольное опьянение.
Отметим, что компания «Яндекс-такси» работает со многими таксомоторными службами Новосибирска и Бердска, которые подключают водителей в рамках партнерского соглашения. Водители этого такси работают как в Бердске, так и в Новосибирске. Выяснить, какой таксомоторной службе принадлежит данный автомобиль с наклейкой №446 «Курьер. Среда. Бердск» не удалось.
— Сюда приходят работать водители на своих авто и машинах компаний. На свою машину достаточно наклеить логотип Яндекс-такси и подключиться к программе, чтобы работать от лица компании, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» водитель «Яндекс-такси» со стажем.
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Какое солнце в Бердске интересное?!
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Я живу на Лунной и вот уже давно слышу как из соседнего дома раздаются женский ор , как будто она ругает детей или внуков кого то постоянно ругает .
И вот вдруг сегодня я случайно увидел эту женщину .
Она шла и с кем то разговаривала , с кем то спорила .
Сама с собой разговаривала !
Всё это время она сама с собой разговаривала на всю Лунную .
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Переутомились
Так и скажите, что в наркологи до сих пор в баночку пописать единственный анализ.
Современные наркотики не «выветриваются быстро из организма», и очень даже хорошо попадают в кровь, на то он и наркотик, а то, что в отсталой деревне нет денег на анализы выявляющие опьянение, так то и не надо было об этом озвучивать, сколько сейчас наркушников безбоязненно выползет на дороги Бердска?
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Есть же орешки : четыре орешка = стакан синьки.
И ни запаха, ни анализов.
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Где видео та ?
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