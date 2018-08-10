Наркотики в машине неадекватного водителя «Яндекс-такси» не нашли полицейские Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что вечером 8 августа неадекватный водитель «Яндекс-такси«, припарковался на газоне у дома № 13 ул. Пионерской, упал на землю рядом с автомобилем и орал звериным криком. Бдительные жители военного городка вызвали сотрудников полиции, так как посчитали, что мужчина находится в наркотическом или алкогольном опьянении. В машине таксиста находились еще два пассажира, которые в это время спали.

Некоторые СМИ Бердска сообщили, что в машине водителя Яндекс-такси найдены наркотики. Однако эту информацию опровергли в ГИБДД по Новосибирской области.

— Действительно задерживали водителя и пассажиров «Яндекс-такси». Проведена экспертиза на алкогольное и наркотическое опьянение этих людей, которая ничего не выявила. Данных о нахождении наркотических средств в машине у меня нет, — сообщили в пресс службе главка МВД по Новосибирской области.

Врачи скорой помощи предположили, что водитель и пассажиры «Яндекс-такси» попросту перегрелись на солнце. Некоторые бердчане высказывают мнение, что мужчины накурились наркотическими средствами, которые быстро выветриваются из организма и не попадают в кровь.

В региональном управлении МВД сообщили, что медосвидетельствование, проведенное в тот же день в наркологическом отделении бердской ЦГБ не выявило у водителя и пассажиров ни наркотическое, ни алкогольное опьянение.

Отметим, что компания «Яндекс-такси» работает со многими таксомоторными службами Новосибирска и Бердска, которые подключают водителей в рамках партнерского соглашения. Водители этого такси работают как в Бердске, так и в Новосибирске. Выяснить, какой таксомоторной службе принадлежит данный автомобиль с наклейкой №446 «Курьер. Среда. Бердск» не удалось.

— Сюда приходят работать водители на своих авто и машинах компаний. На свою машину достаточно наклеить логотип Яндекс-такси и подключиться к программе, чтобы работать от лица компании, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» водитель «Яндекс-такси» со стажем.