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МЭР: падение рубля усилит инфляцию в России

Инфляция в РФ к концу 2018 года ускорится до 3,1%, а к концу 2019 года — до 4,3% на фоне повышения ставки НДС до 20%.

10.08.2018 Фото: Flickr 2 коммент.

МЭР: падение рубля усилит инфляцию в России

МЭР допустило ускорение инфляции во II полугодии из-за ослабления рубля

При этом снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу на мировых фондовых рынках является основным риском для продовольственной инфляции, считают в Минэкономразвития.

Минэкономразвития ожидает, что ослабление рубля может ускорить инфляцию в России во II полугодии 2018 года. Об этом говорится в обзоре министерства «Картина инфляции. Август 2018 года».

«Еще одним фактором ускорения инфляции во второй половине года может стать произошедшее с начала августа ослабление рубля. Влияние данного фактора является ограниченным в силу наблюдаемого в 2017-2018 годы снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию», — отмечает министерство.

При этом снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу на мировых фондовых рынках является основным риском для продовольственной инфляции, считают в МЭР. В то же время низкий урожай зерновых в России с учетом рекордно высоких запасов сам по себе рисков не создавал, указывает министерство. «Дополнительный вклад в инфляцию со стороны указанного фактора может составить 0,2-0,3 п.п. в текущем году», — подсчитали в МЭР.

Инфляция в августе

Минэкономразвития ожидает, что в августе инфляция в РФ в месячном исчислении будет находиться на околонулевом уровне, возможна дефляция в 0,1%. При этом показатель в годовом выражении ускорится до 2,9-3,1%. «По оценке Минэкономразвития России, помесячные темпы роста потребительских цен в августе будут находиться на околонулевом уровне (-0,1-0,0% м/м). При этом инфляция в годовом выражении увеличится до 2,9-3,1 % г/г из-за низкой базы августа прошлого года, когда на потребительском рынке наблюдалась рекордная дефляция (-0,5% м/м)», — отмечается в материалах МЭР.

По данным Росстата, инфляция в июле в годовом выражении ускорилась до 2,5% по сравнению с 2,3% в июне.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ к концу 2018 года ускорится до 3,1%, а к концу 2019 года — до 4,3% на фоне повышения ставки НДС до 20%. При этом по мере выхода из базы расчета вклада от повышения НДС инфляция в 2020 году опустится ниже 4% — до 3,8% в годовом исчислении. Стабилизация инфляции на уровне таргета (4%) ожидается в 2021-2024 годах.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Для народа поправочный коэффициент 2,3,4…?

    Thumb up 1 Thumb down 0

  2. Новый мэр

    Да ладно?! а мы думали всё только на пользу

    Thumb up 4 Thumb down 0

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