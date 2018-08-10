КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю. Горького 2. 8(913) 761-99-31 Александр
продам 89139897337 Анна
продам 89139897337 Анна
продам 89139897337 Анна
продам
продам 1-ю КВАРТИРУ С РЕМОНТОМ! ТОРГ! 89134819144
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

SOS: шторм с градом, ливнем и порывами ветра надвигается на Бердск

ТИК разъяснил чиновникам: Нельзя ходить с портретами Травникова по магазинам Бердска

МЭР: падение рубля усилит инфляцию в России

Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»

Скончалась в реанимации обгоревшая на 50% женщина на пожаре в Бердске

Наркотики в машине неадекватного водителя «Яндекс-такси» не нашли полицейские Бердска

Доллар взлетел до 67 рублей впервые с лета-2016

Медведев: пенсионная реформа сравнима с горьким лекарством

Деньги на покупку или строительство жилья хотят давать многодетным семьям

Утонуло 23 человека за купальный сезон-2018 в Новосибирской области

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Доллар взлетел до 67 рублей впервые с лета-2016

Евро уменьшился до 76,89 рублей.

10.08.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Доллар взлетел до 67 рублей впервые с лета 2016

Доллар США растет, евро снижается на «Московской бирже» в пятницу утром: рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая опережающий рост пары «доллар-рубль» на фоне укрепления американской валюты к евро до максимальных отметок более чем за год на Forex.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,79-67,09 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 67,04 руб./$1 (+39 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом курс доллара превысил 67 руб./$1 впервые с 3 августа 2016 года. Евро уменьшился до 76,89 руб./EUR1 (-5,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18,86 копейки к уровню закрытия четверга, до 71,47 рубля.

Доллар при этом оказался на 75,44 копейки выше уровня действующего официального курса, евро — на 6,5 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль снижается к бивалютной корзине в условиях роста доллара США к евро на глобальном рынке. Котировки единой европейской валюты упали до минимума относительно доллара США с начала июля 2017 года на опасениях, что сильное ослабление турецкой лиры окажет негативное влияние на крупные европейские банки, сообщает Dow Jones.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,4%, до 95,84 пунктов. Пара «евро-доллар» упала до 0,53% до $1,1467. Ранее в ходе торгов пара опускалась до $1,1438.

Единый надзорный механизм (SSM), главный банковский регулятор еврозоны, высказал опасения, что резкое падение курса турецкой нацвалюты может сказаться на BBVA, UniCredit, BNP Paribas и других банках, которые предоставляют значительные кредиты в Турции, пишет The Financial Times.

С начала текущего года лира упала более чем на 38% к доллару. В ходе торгов в пятницу она потеряла 6,8%, опустившись до нового рекордного минимума 5,95 лиры/$1.

Цены на нефть эталонных марок продолжают слабо снижаться в пятницу после двух дней падения на фоне негативных настроений, вызванных торговыми трениями между США и Китаем.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве подешевели на 0,39% — до $71,79 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь утром в пятницу снизились на 0,42% — до $66,53 за баррель.

С начала текущей недели контракты на WTI подешевели на 2,4%. Таким образом, они могут завершить «в минусе» шестую неделю подряд, чего не происходило уже три года (с августа 2015 года), отмечает агентство Bloomberg.

Цена Brent на этой неделе опустилась на 1,5%.

Источник: Интерфакс


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
SOS: шторм с градом, ливнем и порывами ветра надвигается на Бердск ТИК разъяснил чиновникам: Нельзя ходить с портретами Травникова по магазинам Бердска Фура устроила «паровозик» с двумя пострадавшими на трассе в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика