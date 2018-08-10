Замуровали кошку с котятами в подвале дома в Бердске

По новому закону необходимо оставлять продух для прохода мелких животных в подвал
В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился защитник животных с просьбой помочь в освобождении из подвального заточения кошки с котятами.
— В подвале дома №68 по улице. К. Маркса закрыли окна. Там осталась кошка с котятами. Вчера смог открыть одно окно, но сегодня его опятьзакрыли. Если кто имеет связь с данным домом, откройте окна и выпустите животных, они же умрут без еды и воды, — беспокоится бердчанин.
Данный дом находится в ведении управляющей компании «Сибирские коммунальные системы». В диспетчерской службе УК нам сообщили, что у всех жильцов есть ключи от подвального помещения, так как там находятся их сарайчики.
— Любой житель этого дома может открыть дверь и выпустить кошку с котятами. Для фиксации вызова нам необходим номер квартиры обратившегося и его контактные данные. Так как, если вызов будет ложный, то кто нам его оплатит? Вы? — спросила корреспондента «»Курьер. Среда. Бердск» диспетчер управляющей компании.
В Минстроеа завершают работу над документом, согласно которому одно из подвальных окон в жилом доме необходимо будет держать открытым. Это позволит мелким бездомным животным проникать в подвалы.
«Проблема сейчас в чем? В том, что управляющие компании замуровывают животных в подвалах… По моему депутатскому запросу Минстрой завершает регламентные процедуры по подготовке документа, который позволит держать открытым один из продухов— подвальных окон. Мы убедили Минстрой в том, что один продух надо оставлять открытым, либо забранным решеткой с сечением, чтобы туда злоумышленник попасть не мог, а животное небольшое протиснуться туда могло», — сообщил РИА Новости депутат госдумы Владимир Бурматов.
Он пояснил, что в сегодня в России действует устаревший регламент, принятый в 1990-е годы, согласно которому все подвальные окна должны быть замурованы. Однако многие регионы эту норму саботируют, а в ряде городов был даже объявлен карантин, так как из-за отсутствия доступа котов к подвальным помещениям, в них развелись крысы. Кроме того, часть животных замуровывается в подвалах, где они гибнут мучительной смертью, а другие— погибают на улицах из-за невозможности попасть в помещение в холодное время года.
Жители многоквартирных домов могут не опасаться разведения антисанитарии в подвалах домов, так как кошки довольно чистоплотные создания. Наоборот, прокармливая себя и свое семейство, они избавляются жильцов дома от крыс и мышей.
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Привлечь УК за жестокое обращение с животными! Твари.
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Всегда как было: кошка родила котят — хозяева их в мешок и воды набрали, либо в тазике утопили; это несмышлёное существо, и их рождаемость желательно за них контролировать, и даже малолетние дети в семье с пониманием относились к этому. Что сейчас за дичь происходит сейчас неукладывается в голове, и в газете про это напишут, и УК нервы потерпят, может написать заявление в полицию?
Данному анонимному зоозащитнику желаю решить проблему с вызволением котят, с последующим их пристройством у него дома и обеспечением теплом и пищей, а в противном случае — трепло ты и на самом деле никакой не любитель животных.
Ставьте минусы.
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