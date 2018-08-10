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Замуровали кошку с котятами в подвале дома в Бердске

Неравнодушный бердчанин просит вызволить животных. В управляющей компании сообщили, что подвал может открыть любой житель дома, имеющий ключ.

10.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. 2 коммент.

Замуровали кошку с котятами в подвале дома в Бердске

По новому закону необходимо оставлять продух для прохода мелких животных в подвал

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился защитник животных с просьбой помочь в освобождении из подвального заточения кошки с котятами.

— В подвале дома №68 по улице. К. Маркса закрыли окна. Там осталась кошка с котятами. Вчера смог открыть одно окно, но сегодня его опятьзакрыли. Если кто имеет связь с данным домом, откройте окна и выпустите животных, они же умрут без еды и воды, — беспокоится бердчанин.

Данный дом находится в ведении управляющей компании «Сибирские коммунальные системы». В диспетчерской службе УК нам сообщили, что у всех жильцов есть ключи от подвального помещения, так как там находятся их сарайчики.

— Любой житель этого дома может открыть дверь и выпустить кошку с котятами. Для фиксации вызова нам необходим номер квартиры обратившегося и его контактные данные. Так как, если вызов будет ложный, то кто нам его оплатит? Вы? — спросила корреспондента «»Курьер. Среда. Бердск» диспетчер управляющей компании.

В Минстроеа завершают работу над документом, согласно которому одно из подвальных окон в жилом доме необходимо будет держать открытым. Это позволит мелким бездомным животным проникать в подвалы.

«Проблема сейчас в чем? В том, что управляющие компании замуровывают животных в подвалах… По моему депутатскому запросу Минстрой завершает регламентные процедуры по подготовке документа, который позволит держать открытым один из продухов— подвальных окон. Мы убедили Минстрой в том, что один продух надо оставлять открытым, либо забранным решеткой с сечением, чтобы туда злоумышленник попасть не мог, а животное небольшое протиснуться туда могло», — сообщил РИА Новости депутат госдумы Владимир Бурматов.

Он пояснил, что в сегодня в России действует устаревший регламент, принятый в 1990-е годы, согласно которому все подвальные окна должны быть замурованы. Однако многие регионы эту норму саботируют, а в ряде городов был даже объявлен карантин, так как из-за отсутствия доступа котов к подвальным помещениям, в них развелись крысы. Кроме того, часть животных замуровывается в подвалах, где они гибнут мучительной смертью, а другие— погибают на улицах из-за невозможности попасть в помещение в холодное время года.

Жители многоквартирных домов могут не опасаться разведения антисанитарии в подвалах домов, так как кошки довольно чистоплотные создания. Наоборот, прокармливая себя и свое семейство, они избавляются жильцов дома от крыс и мышей.


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(2) Комментариев

  1. Котолюб

    Привлечь УК за жестокое обращение с животными! Твари. :(

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  2. Аноним

    Всегда как было: кошка родила котят — хозяева их в мешок и воды набрали, либо в тазике утопили; это несмышлёное существо, и их рождаемость желательно за них контролировать, и даже малолетние дети в семье с пониманием относились к этому. Что сейчас за дичь происходит сейчас неукладывается в голове, и в газете про это напишут, и УК нервы потерпят, может написать заявление в полицию?
    Данному анонимному зоозащитнику желаю решить проблему с вызволением котят, с последующим их пристройством у него дома и обеспечением теплом и пищей, а в противном случае — трепло ты и на самом деле никакой не любитель животных.
    Ставьте минусы.

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